伊朗彈襲以色列 美媒：川普稱將勸尼坦雅胡勿報復

美國新聞網站Axios報導，總統川普今天表示，他將致電以色列總理尼坦雅胡，敦促他不要就伊朗對以色列發射飛彈一事進行報復。

法新社報導，根據Axios記者芮維（Barak Ravid）電話專訪內容，川普用尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的小名說：「我現在就要打電話給比比（Bibi），告訴他不要報復。」

根據芮維在社群平台X上發布的訪談摘錄，川普說：「雙方都鬧夠了。以色列攻擊過，伊朗也攻擊過。我們不需要再來一次。」

今天的飛彈襲擊是自從中東戰爭於4月停火以來，伊朗首次對以色列發動攻擊。川普對此表示關切，認為可能讓談判受挫。

川普說：「伊朗的攻擊沒有造成人員傷亡，希望以色列不會報復。如果比比選擇還擊，這場衝突只會像過去47年、甚至過去3000年一樣。」

「我們和伊朗距離達成最終協議非常接近，這會是一項好協議。我不希望談判因為現在發生的事而功虧一簣。」

在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪談時，川普表示，伊朗的攻擊無助於談判，並且表示雙方「非常接近」達成協議。

他說：「我們非常接近。我認為協議本來會在下週一、週二或週三簽署。但現在發生這些事。」

他敦促伊朗「重返談判桌，達成協議」。

川普同時批評以色列今天空襲黎巴嫩貝魯特，表示他對此「不開心」。

白宮沒有立即回應法新社的置評請求。