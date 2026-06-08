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川普：應更精準打擊真主黨 黎巴嫩和伊朗議題分開處理

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普在今天播出的訪談中指出，他呼籲對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨展開「更精準的」打擊，並表示他不會要求將黎巴嫩衝突議題納入與伊朗的和平協議之中。

法新社報導，根據國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目公布5日錄製的訪談逐字稿，川普說：「我希望看到對真主黨（Hezbollah）進行更精準的攻擊，我認為應該更精準些。」

他說：「我希望黎巴嫩人民能過上更好生活。」

以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，當地是親伊朗的真主黨大本營，以色列表示這是對境內所受攻擊進行報復。儘管已經達成停火，卻無法終止暴力。

被問到是否要求將黎巴嫩議題納入伊朗協議時，川普回答：「沒有、沒有。」

他表示：「完全沒有，我不會這樣要求。我認為他們可能希望看到這樣的發展，但我不會要求。」

川普過去曾表示，他希望有關黎巴嫩的討論與針對伊朗協議的談判分開進行，德黑蘭則希望這兩項衝突掛鉤處理。

川普在訪談中還提到，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示「非常樂於」幫忙促成黎巴嫩衝突的協議。

他說：「我們可以推薦由敘利亞出面。敘利亞目前正在很努力改過自新，他們有一位非常優秀的領袖。而他也非常願意幫助。」

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