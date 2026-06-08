聽新聞
0:00 / 0:00

美擬挪用伊朗資產 談判添變數

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

路透引述消息人士六日報導，美國財政部長貝森特已指示官員，評估伊朗軍事行動迄今對波灣國家造成的損失，並考慮挪用部分伊朗資產協助這些美國盟友重建，以及因應伊朗未來可能造成的損害。

消息人士並未說明美國財政部正在檢視哪些類型的資產。彭博引述這名官員表示，美國財政部將動用一切可用工具，讓伊朗資產可由波灣盟友用於重建。路透稱，相關措辭顯示，新措施可能不限於遭凍結的資產。

美方此舉，恐增加美伊談判變數，目前雙方正討論延長停火、重開荷莫茲海峽以及伊朗核計畫。此前伊朗最高領袖顧問雷札伊五日對ＣＮＮ說，美伊能否達成和平協議，取決於美國是否解凍伊朗在海外的二百五十億美元資金。

目前美伊談判陷入停滯。半官方的伊朗學生通訊社報導，協助調停的巴基斯坦六日派內政部長納克維前往德黑蘭，轉交巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾給伊朗最高領袖穆吉塔巴的信函。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

傳美國擬挪用伊朗資產 補償波灣國家蒙受損害

中東戰爭第99天／美擬挪用資產助盟友重建 最新發展一次看

談判卡關 伊朗高層要美解凍資金

相關新聞

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

美國總統川普5日接受NBC新聞節目「會晤新聞界」採訪，他認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴比前任最高領袖哈米尼「更理性」，並說穆吉塔巴「身受重傷」。這個訪談於5日錄製，並於7日早上播出。

間諜風暴 以竊聽美高層 探伊朗政策

紐約時報報導，美國反情報部門評估，以色列對美國的間諜威脅已升至最高的「嚴重」等級，近期報告披露以色列加大對美國高層竊聽行動，希望掌握美國總統川普在伊朗談判中的策略與不斷變化的立場。一名美國高層官員說，川普第二任期期間，以色列情報單位對美國高層情蒐的程度已「失控」。

美擬挪用伊朗資產 談判添變數

路透引述消息人士六日報導，美國財政部長貝森特已指示官員，評估伊朗軍事行動迄今對波灣國家造成的損失，並考慮挪用部分伊朗資產協助這些美國盟友重建，以及因應伊朗未來可能造成的損害。

中東戰事邁入100天至少7000人喪生 6大面向衝擊一文看懂

美國2月28日聯手以色列打擊伊朗後，這場中東區域戰事在今日邁入第100天，半島電視台（Al Jazeera）整理出各國死...

美伊協議有解？美專欄：美國對台灣問題「文字遊戲」是範例

POLITICO資深外交事務記者圖西（Nahal Toosi）6日發表專欄指出，美伊協議未必卡在無法解決的分歧，只要雙方願意對部分歧見睜一隻眼閉一隻眼，透過法律設計、模糊措辭與各自解讀的空間包裝讓步，仍可能找到成交機會。她認為，這種外交上的文字遊戲並不罕見，美國對中國與台灣的亞洲政策便是典型例子。

美情報曝光！以色列「失控竊聽」川普伊朗談判策略 3高層淪目標

紐約時報報導，美國反情報部門評估，以色列對美國構成的間諜威脅已升至最高的「嚴重」等級，且近期報告披露以色列加大對美國高層的竊聽行動，目的掌握美國總統川普在伊朗談判中的策略與不斷變化的立場。一名高層官員直言，川普第二任期期間，以色列情報單位對美國高層情蒐的積極程度已經「失控」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。