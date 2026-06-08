美擬挪用伊朗資產 談判添變數

路透引述消息人士六日報導，美國財政部長貝森特已指示官員，評估伊朗軍事行動迄今對波灣國家造成的損失，並考慮挪用部分伊朗資產協助這些美國盟友重建，以及因應伊朗未來可能造成的損害。

消息人士並未說明美國財政部正在檢視哪些類型的資產。彭博引述這名官員表示，美國財政部將動用一切可用工具，讓伊朗資產可由波灣盟友用於重建。路透稱，相關措辭顯示，新措施可能不限於遭凍結的資產。

美方此舉，恐增加美伊談判變數，目前雙方正討論延長停火、重開荷莫茲海峽以及伊朗核計畫。此前伊朗最高領袖顧問雷札伊五日對ＣＮＮ說，美伊能否達成和平協議，取決於美國是否解凍伊朗在海外的二百五十億美元資金。

目前美伊談判陷入停滯。半官方的伊朗學生通訊社報導，協助調停的巴基斯坦六日派內政部長納克維前往德黑蘭，轉交巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾給伊朗最高領袖穆吉塔巴的信函。