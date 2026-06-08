間諜風暴 以竊聽美高層 探伊朗政策

紐約時報報導，美國反情報部門評估，以色列對美國的間諜威脅已升至最高的「嚴重」等級，近期報告披露以色列加大對美國高層竊聽行動，希望掌握美國總統川普在伊朗談判中的策略與不斷變化的立場。一名美國高層官員說，川普第二任期期間，以色列情報單位對美國高層情蒐的程度已「失控」。

近期美國情報報告對以色列情報機構竊聽美方談判代表表達關切，憂心以方加強竊聽川普首席談判代表威科夫、五角大廈最高文官國防部政策次長柯伯吉，以及負責五角大廈中東政策的迪米諾。柯伯吉為何成為目標原因不明，但他是川普政府主張克制外交的代表人物。

另一份由國防情報局與其他軍事情報單位撰寫、聚焦數年前較早事件的報告指出，以色列構成的反情報威脅等級，近幾周已從「高」調升至最高級的「嚴重」，高於美國所有盟友及部分美國敵對國家。

紐時並引述美官員指，在美國盟友之中，只有南韓在特定情況下被評為「高」風險，接近美方對以色列間諜行動的憂慮程度。

美以在伊朗戰爭初期立場大致一致，川普支持以色列總理內唐亞胡推翻伊朗神權政府的目標；但雙方很快出現分歧，美方著重削弱伊朗軍力逼其談判讓步，以色列則希望剷除伊朗強硬派政權。

紐時形容，美以長期容忍彼此互相刺探情報，但部分美國官員表示，以方為掌握美伊談判情資而加強相關行動，已經越線。

報告指出，以色列相關反情報事件自二○二四年底、拜登政府施壓以色列限制對加薩的攻擊時開始增加，至二○二五年川普政府評估攻擊伊朗期間仍持續增加。

報告列舉實例，包括以色列情報官員二○二一年被發現在美國國防情報局總部安裝竊聽裝置，以及以色列國家安全局人員去年試圖在美國特勤局車輛內安裝竊聽器。

美官員也指出，部分川普政府高層習慣搭私人飛機、用個人手機處理國安事務，更容易成為竊聽目標。

目前美以共同對伊朗作戰，軍事協調密切程度超越以往任何時候，新的間諜警告可能使雙方整合作戰變得複雜。