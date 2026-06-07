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川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

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川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普5日在搭上總統專機空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦瀑布時與記者交談。法新社
美國總統川普5日在搭上總統專機空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦瀑布時與記者交談。法新社

美國總統川普5日接受NBC新聞節目「會晤新聞界」採訪，他認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴比前任最高領袖哈米尼「更理性」，並說穆吉塔巴「身受重傷」。這個訪談於5日錄製，並於7日早上播出。

川普說：「我認為他更年輕，也更理性，他傷得很重。所以，這展現了某種勇氣。」

穆吉塔巴在哈米尼2月底遭美以空襲身亡後繼任，他也在那次空襲中身受重傷，至今未公開露面。

川普拒絕透露他所知關於穆吉塔巴下落的資訊。他說：「我不想說我是否知道他在哪，但很有可能我知道。」

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