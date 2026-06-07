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川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」
美國總統川普5日接受NBC新聞節目「會晤新聞界」採訪，他認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴比前任最高領袖哈米尼「更理性」，並說穆吉塔巴「身受重傷」。這個訪談於5日錄製，並於7日早上播出。
川普說：「我認為他更年輕，也更理性，他傷得很重。所以，這展現了某種勇氣。」
穆吉塔巴在哈米尼2月底遭美以空襲身亡後繼任，他也在那次空襲中身受重傷，至今未公開露面。
川普拒絕透露他所知關於穆吉塔巴下落的資訊。他說：「我不想說我是否知道他在哪，但很有可能我知道。」
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