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中東戰事邁入100天至少7000人喪生 6大面向衝擊一文看懂

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
荷莫茲海峽。（路透）
荷莫茲海峽。（路透）

美國2月28日聯手以色列打擊伊朗後，這場中東區域戰事在今日邁入第100天，半島電視台（Al Jazeera）整理出各國死亡人數、全球經濟衝擊以及和平協議前景等多個面向的資訊。

●各國至少7000人喪生

初步數據顯示，伊朗有3468人死亡，黎巴嫩至少3593人喪命，波斯灣地區國家有29人殞命，德黑蘭當局的攻擊則導致以色列26名官兵及美國13位軍人陣亡。

但情勢可能會發生變化，隨著更多資訊公開，傷亡數據也會跟著改變。

●以色列占領黎巴嫩1/5領土

儘管黎巴嫩與以色列在4月中旬達成停火，但以軍仍持續打擊黎國南部。

以色列部隊的攻擊已造成逾100萬黎巴嫩人流離失所，目前以軍占領黎國將近1/5領土，約有2000平方公里。

●荷莫茲海峽航運量銳減

根據船舶追蹤數據，從2月28日至5月31日，大約有607艘船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），每天平均將近7艘，遠低於戰前每天約100艘的航運量。

由於荷莫茲海峽遭封鎖，全球石油庫存以創紀錄速度減少，引發各方對戰事延續期間庫存枯竭的擔憂。

●至少146國調漲汽油價格

戰事爆發之前，布倫特原油約為每桶70美元，戰爭爆發一週後，價格突破每桶100美元，更一度逼近每桶120美元，之後才回落到每桶100美元上下。

根據半島電視台統計，從2月底以來，全球至少146個國家調漲過汽油價格。

●全球各國股市出現震盪

全球各國股市原本因為這場戰事大幅回落，在3月底，美國股市標準普爾500指數已較先前高點下跌了9.1%。

儘管戰火衝擊，但受到人工智慧半導體熱潮推動，標準普爾500指數近日又回升並創下歷史新高。

●進行和談仍未達成協議

在巴基斯坦居間斡旋之下，美國與伊朗4月上旬同意達成暫時停火，該協議目標為暫停軍事戰鬥且重啟外交談判，德黑蘭當局還同意允許部分船隻通過荷莫茲海峽。

美伊兩國之後又在巴基斯坦進行談判，但仍因核子問題而破局沒能達成協議，美國則於4月中旬宣布對伊朗實施海上封鎖。

中東 以色列 黎巴嫩 伊朗 美國

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