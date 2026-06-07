快訊

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美國擬挪用伊朗資產 補償波灣國家蒙受損害

中央社／ 華盛頓／杜拜6日綜合外電報導

伊朗今天瞄準美國盟友巴林和科威特發射多枚飛彈；知情人士透露，華府打算挪用伊朗被凍結的資產，來為一些受害國家做重建工作。

消息人士說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示一小組進行損害評估，並且對於未來可能產生的破壞，也考慮運用伊朗資產來賠償。

這名消息人士今天並未具體說明，美國財政部正打算使用伊朗哪些資產。而根據描述，美方可能使用的伊朗資產，似不局限於被凍結的部分。

就在一天前，伊朗最高領袖顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，美伊兩國能否達成和平協議，將取決於美國是否解凍240億美元的伊朗資產。

美國揚言挪用伊朗資產，讓美伊之間原本就脆弱的停火談判再添變數。

伊朗 波灣國家 美國 以色列

延伸閱讀

美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

中東戰爭第99天／美擬挪用資產助盟友重建 最新發展一次看

伊朗：與美國談判陷僵局 想達成協議應先解凍240億美元海外資金

談判卡關 伊朗高層要美解凍資金

相關新聞

美伊協議有解？美專欄：美國對台灣問題「文字遊戲」是範例

POLITICO資深外交事務記者圖西（Nahal Toosi）6日發表專欄指出，美伊協議未必卡在無法解決的分歧，只要雙方願意對部分歧見睜一隻眼閉一隻眼，透過法律設計、模糊措辭與各自解讀的空間包裝讓步，仍可能找到成交機會。她認為，這種外交上的文字遊戲並不罕見，美國對中國與台灣的亞洲政策便是典型例子。

美情報曝光！以色列「失控竊聽」川普伊朗談判策略 3高層淪目標

紐約時報報導，美國反情報部門評估，以色列對美國構成的間諜威脅已升至最高的「嚴重」等級，且近期報告披露以色列加大對美國高層的竊聽行動，目的掌握美國總統川普在伊朗談判中的策略與不斷變化的立場。一名高層官員直言，川普第二任期期間，以色列情報單位對美國高層情蒐的積極程度已經「失控」。

美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

伊朗對科威特與巴林發動新一波攻勢後，路透引述消息人士6日稱，美國財長貝森特已指示團隊評估伊朗迄今對波灣盟友造成的損失成本，並考慮挪用部分伊朗資產協助這些盟友重建，以及因應伊朗未來可能造成的損害。此舉恐使延長停火、重開荷莫茲海峽、為伊朗核計畫展開更詳細談判鋪路的協商進一步降溫。

伊朗：與美國談判陷僵局 想達成協議應先解凍240億美元海外資金

美伊6日再度駁火，美軍對伊朗無人機和雷達站發動攻擊，伊朗則以飛彈轟擊美軍在波斯灣的基地，考驗雙方之間不穩固的停火協議。伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊接受CNN專訪時說，美伊能否達成協議，取決於美國是否同意解凍伊朗在海外的240億美元資金。

談判卡關 伊朗高層要美解凍資金

伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊五日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時說，美伊能否達成和平協議，取決於美國是否同意解凍伊朗在海外的二五○億美元資金；若美國對伊朗重燃戰火，將進入一條（前途未卜的）「陰暗走廊」。他直言，美伊談判陷入僵局，而川普必須打破此僵局。

美伊戰陷僵局…川普：越戰19年 我才打3個月

對外界質疑二月底開打的美伊戰爭陷入「不戰不和」僵局，美國總統川普五日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」主持人維爾克訪問時誇稱，「我行動很迅速；我已經打三個月。越戰持續十九年，而我才打三個月」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。