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傳美國擬挪用伊朗資產 補償波灣國家蒙受損害
伊朗今天瞄準美國盟友巴林和科威特發射多枚飛彈；知情人士透露，華府打算挪用伊朗被凍結的資產，來為一些受害國家做重建工作。
消息人士說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示一小組進行損害評估，並且對於未來可能產生的破壞，也考慮運用伊朗資產來賠償。
這名消息人士今天並未具體說明，美國財政部正打算使用伊朗哪些資產。而根據描述，美方可能使用的伊朗資產，似不局限於被凍結的部分。
就在一天前，伊朗最高領袖顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，美伊兩國能否達成和平協議，將取決於美國是否解凍240億美元的伊朗資產。
美國揚言挪用伊朗資產，讓美伊之間原本就脆弱的停火談判再添變數。
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