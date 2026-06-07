中東戰爭第99天／美擬挪用資產助盟友重建 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第99天，知情人士今天透露，美國政府計劃將伊朗資產轉移至波灣國家，用於重建伊朗造成的損害。前一天，伊朗甫對美國盟友科威特和巴林發動攻擊。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美軍中央司令部（CENTCOM）證實，繼5日擊落4架伊朗無人機後，6日晚間再度於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落2架威脅航運的伊朗無人機；期間美軍也成功攔截伊朗射向盟國巴林與科威特的6枚彈道飛彈。

面對中東局勢升級，美國財政部考慮動用凍結的240億美元伊朗資產，補償波灣盟友的災後重建。知情人士透露，財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示團隊評估伊朗過去襲擊造成的損害成本，並研究未來若再發生攻擊時，是否運用這筆遭凍結的資產支付重建與修復費用。

此一構想也與伊朗近期提出的要求形成對比。伊朗最高領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，美伊和平協議能否達成，取決於華府是否釋放這筆240億美元遭凍結資產；但美方如今則正評估將相關資金轉作協助波灣盟友重建之用。

●伊朗動向

伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）為報復美軍擊落其無人機並轟炸海岸雷達站，向美國盟友巴林與科威特發射多枚飛彈，並譴責華府的挑釁行為已破壞脆弱停火。伊朗官方強調，唯有解凍240億美元資產才能打破談判僵局。

另外，根據伊朗媒體報導，巴基斯坦積極斡旋美伊爭端下，巴國內政部長納克維（Mohsin Naqvi）抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）傳達巴國調停核心人物、陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）的「特別訊息」。

而2026年世界盃足球賽即將於11日開踢。伊朗不滿世界盃主辦國之一的美國對其代表團採取「歧視性待遇」。

儘管美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）先前在社群平台X發文讚揚球員簽證已發放，但伊朗駐土耳其大使館與媒體透露，包括伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）、技術與管理人員等多數隨隊成員仍遭美方拒簽。

●油價股匯動態

中東衝突導致荷莫茲海峽等同關閉，帶動油輪業今年首季獲利衝上360億美元、創歷史新高，大型油輪日租金一度飆破38萬美元。目前仍有逾160艘油輪受困波斯灣。

金融時報報導，然而美伊近期展開協商，市場預期水道可能重開，近幾週大型船舶日租金已回落至5.5萬至9.5萬美元。全球大型船東紛紛示警，運價恐面臨大幅修正。

航運巨頭CMB Tech警告，業者近來大舉訂購新船，恐重演航運業長期以來的景氣循環；不過也有高層認為，各國基於能源安全考量重塑供應鏈，將有助支撐運價並減輕跌勢。

●其他國家及組織

波灣國家巴林與科威特遭伊朗飛彈襲擊，境內傳出劇烈爆炸聲與防空警報，兩國譴責此舉為「公然侵略」並代表情勢危險升級。儘管美軍攔截了多數飛彈，仍有一個母親告訴法新社說，她兩個孩子嚇壞了，「我無法讓他們冷靜下來」。

黎巴嫩衛生部最新數據顯示，自3月2日以來，以色列在黎巴嫩的攻擊已造成至少3593人喪生、1萬990人受傷。

儘管以黎兩國政府日前在美國斡旋下達成新停火協議，衝突仍未平息。回顧這場戰爭，起源於真主黨（Hezbollah）在3月2日為了報復美以聯手擊殺前伊朗最高領袖哈米尼，進而將黎國捲入戰火，至今依然無解。

這個受伊朗支持的組織因未參與該停火協議，揚言只要以軍一天不撤出黎巴嫩，就拒絕承認停火；以色列方面則強調，其軍事行動旨在摧毀真主黨在黎國境內的據點。