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美軍擊落2架伊朗無人機 荷莫茲海峽緊張升溫
美軍今天晚間表示，軍方擊落2架威脅荷莫茲海峽航運交通的伊朗攻擊型無人機。這是交戰雙方最新一次軍事衝突，凸顯中東緊張局勢再度升溫。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文說：「今天稍早，美軍在中東地區擊落2架威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）國際航運的伊朗單向攻擊無人機。」
美軍中央司令部還說：「美軍部隊維持部署並做好準備，持續防範伊朗的侵略行動。」
中央司令部5日深夜表示，美軍部隊擊落4架朝荷莫茲海峽方向飛行的伊朗攻擊型無人機，隨後摧毀了伊朗沿岸的監視雷達站。
儘管華府與德黑蘭已就如何結束這場戰爭展開數週的間接談判，雙方仍持續相互攻擊，包括伊朗今天向美國盟友巴林與科威特發射多枚飛彈。
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