伊朗報復美軍擊落無人機 鎖定巴林科威特射飛彈

伊朗為報復美軍擊落4架朝荷莫茲海峽飛行的伊朗無人機，今天瞄準美國盟友巴林和科威特發射多枚飛彈，引發兩國強烈反彈，讓本已脆弱的中東停火局面再度升溫。

美軍中央司令部（CENTCOM）昨天深夜表示，美方擊落了4架伊朗攻擊式無人機，它們正飛向荷莫茲海峽；此外，美軍還摧毀了伊朗沿岸的監視雷達站。

隨後伊朗採取報復行動，對波灣國家巴林和科威特發射飛彈。伊朗革命衛隊今天表示，他們已針對「區域內的敵人基地」發射飛彈。

美國第五艦隊總部就設在巴林。

美軍中央司令部指出，伊朗向巴林和科威特共發射7枚彈道飛彈，其中6枚已被攔截，另有一枚未命中目標即掉落。

巴林強烈譴責伊朗「公然侵略」，科威特則指情勢已「嚴重升級」。

法新社記者在巴林首都麥納瑪（Manama）聽到3聲爆炸聲 ，同時空襲警報聲響起。

在科威特，另一名法新社記者在國際機場附近聽到多次爆炸聲。在3日，這座機場也曾遭遇空襲，造成1人死亡，伊朗被指控發動那次襲擊。