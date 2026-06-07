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美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

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美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭街頭6日可見大型看板，緬懷已故伊斯蘭革命創始人何梅尼（左）與前伊朗最高領袖哈米尼（右）。美聯社
伊朗首都德黑蘭街頭6日可見大型看板，緬懷已故伊斯蘭革命創始人何梅尼（左）與前伊朗最高領袖哈米尼（右）。美聯社

伊朗對科威特與巴林發動新一波攻勢後，路透引述消息人士6日稱，美國財長貝森特已指示團隊評估伊朗迄今對波灣盟友造成的損失成本，並考慮挪用部分伊朗資產協助這些盟友重建，以及因應伊朗未來可能造成的損害。此舉恐使延長停火、重開荷莫茲海峽、為伊朗核計畫展開更詳細談判鋪路的協商進一步降溫。

消息人士並未說明美國財政部正在檢視哪些類型的資產。彭博引述這名官員表示，美國財政部將動用一切可用工具，讓伊朗資產可由波灣盟友用於重建。路透稱，相關措辭顯示，新措施可能不僅限於遭凍結的資產。

此前伊朗最高領袖顧問雷札伊5日受訪CNN時說，美伊能否達成和平協議，取決於美國是否同意解凍伊朗在海外的250億美元資金。

目前美伊談判陷入停滯。半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，協助調停的巴基斯坦6日派內政部長納克維（Mohsin Naqvi）前往德黑蘭，並負責轉交一封巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾給伊朗最高領袖穆吉塔巴的信函。納克維預計與伊朗外長阿拉奇等官員會談。

美伊兩軍這個周末再爆發零星交火。美國中央司令部證實，擊落威脅海上交通的伊朗無人機後，在6日凌晨空襲位於荷莫茲海峽的戈魯克（Goruk）與格什姆島（Qeshm Island）沿岸雷達設施。

伊朗革命衛隊則表示，已對駐科威特與巴林的美軍基地展開報復。科威特軍方6日表示，攔截7枚飛越住宅區上空的彈道飛彈，雖造成財物損失，但未傳出人員傷亡。

巴林則響起空襲警報，當局呼籲居民避難。科威特與巴林均譴責這些攻擊。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 以色列

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