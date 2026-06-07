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伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭 將向最高領袖傳話

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

伊朗媒體指出，巴基斯坦內政部長納克維已抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）傳達來自巴國陸軍參謀長穆尼爾的「特別訊息」。穆尼爾是巴方負責斡旋美伊兩國的關鍵人物。

伊朗學生通訊社（ISNA）表示，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已向納克維（Mohsin Naqvi）下達關於美伊談判的「具體指示」；報導未提及「特別訊息」的傳達方式。

此外，黎巴嫩表示其軍方司令海卡爾（RodolpheHaykal）今天已前往巴基斯坦，他將與穆尼爾（AsimMunir）會面。

一名知情消息人士告訴法新社，海卡爾此行與巴基斯坦試圖斡旋解決美伊爭端有關，美國和伊朗目前正就終止中東戰爭進行談判。

這位要求匿名的消息人士補充道：「黎巴嫩是談判的關鍵一環。」

為報復美國與以色列2月28日聯手擊殺前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）3月2日對以色列發動攻擊，黎國因此被捲入戰爭。

以色列隨即對黎巴嫩展開大規模空襲與地面攻勢，導致近3600人喪命，儘管以黎已達成新停火協議，以軍和真主黨仍持續交火。

以色列軍方今天宣布，過去兩天來在黎巴嫩南部擊中約150個真主黨目標。

巴基斯坦 伊朗 德黑蘭 以色列 美國

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