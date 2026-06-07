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美軍打擊伊朗雷達站 伊朗襲擊美軍基地

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國軍方表示，美軍周六（6月6日）在擊落伊朗向霍爾木茲海峽發射的無人機後，對伊朗海岸雷達站實施了打擊，這是最新的升級行動，進一步復雜化了兩國之間結束戰爭的努力。

一名美國官員告訴路透社，美方認為這四架伊朗無人機以打擊地區海上交通為目標。美國中央司令部在X上發文稱，美軍隨後對位於霍爾木茲海峽兩處伊朗監視站——戈魯克（Goruk）和格什姆島（Qeshm Island）——實施了打擊。

伊朗革命衛隊表示，已對科威特和巴林的美軍基地實施報復打擊，並向試圖未經許可穿越海峽的四艘油輪開火。

科威特官方媒體稱，其防空系統正在攔截導彈和無人機襲擊；巴林則響起警報，當局呼籲居民尋找避難所。

科威特和巴林均譴責了上述襲擊。科威特外交部在聲明中將伊朗的襲擊定性為"公然侵略行為"，無視國際社會停止此類行動的呼籲，對公民、居民及地區安全構成直接威脅。

伊朗隨後聲稱已用彈道導彈打擊了上述兩國的美軍基地，但美國軍方表示，六枚導彈被攔截，第七枚未能到達目標。

美伊協議難以達成

美伊兩國正就達成一項臨時協議展開主要為間接形式的談判，旨在停止這場已持續三個月的戰爭，並將包括伊朗核計劃在內的問題留待後續談判解決。但在間歇性小規模沖突的背景下，協議始終難以達成。

德黑蘭要求獲得數十億美元的石油收入，爭取原油出口制裁豁免，要求解除美國對其港口的封鎖，並謀求對海峽的主導權。伊朗實際上已封鎖了這條戰前承載全球約五分之一石油運輸的水道。

伊朗官方媒體報道，一直在調停結束這場沖突的巴基斯坦內政部長納格維（Mohsin Naqvi）周六正趕赴德黑蘭。伊斯蘭堡方面未即時證實這一報道。

美國總統特朗普正面臨國內油價上漲帶來的日益強烈的政治壓力，被迫為這場不受歡迎的戰爭尋求出路。他告訴美國媒體NBC，盡管伊朗大部分無人機和導彈制造設施已被摧毀，但伊朗人仍握有約五分之一的導彈儲備。

黎巴嫩沖突仍在進行

在同時進行的黎巴嫩沖突中，伊朗支持的武裝組織真主黨周五表示，已對以色列在黎巴嫩南部的軍隊發動了兩次襲擊，而黎巴嫩安全部門表示，以色列空襲打擊了黎巴嫩南部多個城鎮。

伊朗重申對真主黨的支持，同時要求以色列從黎巴嫩撤軍。德黑蘭已將以黎停火列為與華盛頓達成任何和平協議的前提條件。

真主黨領導人納伊姆·卡塞姆（Naim Qassem）本周拒絕接受美國斡旋促成的以色列與黎巴嫩政府之間的停火協議。該協議未包含以色列撤軍條款，且真主黨未參與談判。

以色列表示，在與美國摩擦日益加劇之際，其軍隊不會從黎巴嫩撤軍或停止行動。

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