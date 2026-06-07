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談判卡關 伊朗高層要美解凍資金

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊五日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時說，美伊能否達成和平協議，取決於美國是否同意解凍伊朗在海外的二五○億美元資金；若美國對伊朗重燃戰火，將進入一條（前途未卜的）「陰暗走廊」。他直言，美伊談判陷入僵局，而川普必須打破此僵局。

立場強硬的雷札伊是伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）大老，曾打過上世紀的兩伊戰爭，並自一九八一至一九九七年擔任這支伊朗精銳部隊的指揮官，協助將之打造為伊朗最具權勢的機構之一，也曾擔任伊朗前總統萊希的副總統。雷札伊四度參選總統，但均未能如願。

雷札伊深耕伊朗安全體系，曾是向最高領袖提供建言的「權宜委員會」成員，至今仍被視為與決策核心關係密切人物，因此其發言頗具分量。

對解凍上述二五○億美元資金，雷札伊形容為伊美建立互信的措施，將為兩國未來開啟「新的地平線」；這是美國必須通過的測試，且「這是我們自己的錢，不是美國的」。

雷札伊也提醒，若美國重啟戰端，伊朗將把這場戰爭擴大至波斯灣以外地區，軍事行動可能從荷莫茲海峽蔓延至印度洋、曼德海峽、紅海及地中海；「我們將藉由攻擊其他美軍基地，為這場戰爭增添另一層面」；不過，他也不忘說，這「可能性很低」。

對川普有朝一日與伊朗最高領袖穆吉塔巴直接會面的可能性，雷札伊予以否定，並避談有關穆吉塔巴目前健康狀況及穆吉塔巴在德黑蘭決策中扮演什麼角色的提問。

雷札伊也重申伊朗對荷莫茲海峽擁有主權，這條重要航道的主權屬於伊朗及阿曼，「因此兩國將共管，並對通過的船舶收服務費」，理由是不應由伊朗單獨承擔管理該海峽的成本。

雷札伊表明，一旦伊美談判失敗，伊朗已準備好面對美國可能的入侵，屆時世人將瞭解伊朗真正的實力，「我們地面部隊的戰力遠超過我們的飛彈」。

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