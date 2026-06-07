美伊戰陷僵局…川普：越戰19年 我才打3個月

對外界質疑二月底開打的美伊戰爭陷入「不戰不和」僵局，美國總統川普五日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」主持人維爾克訪問時誇稱，「我行動很迅速；我已經打三個月。越戰持續十九年，而我才打三個月」。

川普並指稱，伊朗「仍有能力，還有一些飛彈及無人機。就比率來看，他們可能剩百分之廿一、百分之廿二的飛彈，仍為數不少，但已不是剛開戰時的數量了」；由於伊朗領導高層「強勢」且「自豪」，所以美伊才至今未能達成終戰協議；但到頭來他們仍別無選擇，只能達成。

川普還抱怨外界質疑他「何時才能贏？」但「要是我是民主黨的，就沒人會這樣講了，但這對我來說無所謂，我習慣了」。

川普五日也在威斯康辛州契皮瓦瀑布市為十一月期中選舉助選時，對現場支持他的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）鄉村選民強調，「我們很快就會從伊朗抽身，無論結果如何，這會是強有力的結局。各位的肥料價格就會大幅下降，就像四個月前（即美伊開戰前）那樣」。

伊朗半官方的梅爾通訊社六日引述消息人士報導，擔任美伊談判調解方的巴基斯坦同日可望派內政部長納克維訪問德黑蘭。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美伊談判的確切情況不明，幾大爭點很可能仍是伊朗核計畫等關鍵問題。

另外，負責中東戰事的美國中央司令部五日在社媒Ｘ聲明，美軍擊落伊朗四架向荷莫茲海峽（下稱海峽）發射的自殺無人機、攔截伊朗鎖定科威特及巴林的六枚飛彈，並攻擊伊朗在伊南戈魯克市與葛希姆島沿岸的監視雷達站；美軍人員並未傳出傷亡，總部在巴林的美國第五艦隊也未受損。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（ＩＲＩＢ）五日則引述伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）報導，「在殺害孩童且奉行恐怖主義的美軍入侵西里克島和葛希姆島後，區域內的敵方基地被飛彈攻擊」。