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伊朗：與美國談判陷僵局 想達成協議應先解凍240億美元海外資金

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美伊6日再度駁火，動搖了雙方停火協議。（法新社）
美伊6日再度駁火，動搖了雙方停火協議。（法新社）

美伊6日再度駁火，美軍對伊朗無人機和雷達站發動攻擊，伊朗則以飛彈轟擊美軍在波斯灣的基地，考驗雙方之間不穩固的停火協議。伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊接受CNN專訪時說，美伊能否達成協議，取決於美國是否同意解凍伊朗在海外的240億美元資金。

美國軍方表示，已經擊落四架伊朗發射、朝荷莫茲海峽方向飛行的單向攻擊無人機，「隨後對伊朗南部海岸的監視雷達站展開攻擊，以防範進一步襲擊」。

伊朗則進行報復。根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，德黑蘭發射彈道飛彈攻擊位在科威特的兩個美軍空軍基地，以及美國海軍位在巴林的設施。

美國與伊朗的停火協議於4月8日生效，近來卻再度交火而導致局勢升溫。

1981至1997年擔任伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官的雷札伊，5日告訴CNN，解凍伊朗的240億美元資金，雷札伊形容為伊美建立互信的措施，將為兩國未來開啟「新的地平線」，這是美國必須通過的測試，且「這是我們自己的錢，不是美國的」。

雷札伊也提醒，若美國重啟戰端，伊朗將把這場戰爭擴大至波斯灣以外地區，軍事行動可能從荷莫茲海峽蔓延至印度洋、曼德海峽、紅海及地中海；「我們將藉由攻擊其他美軍基地，為這場戰爭增添另一層面」；不過，他也不忘說，這「可能性很低」。

雷札伊也重申伊朗對荷莫茲海峽擁有主權，這條重要航道的主權屬於伊朗及阿曼，「因此兩國將共管，並對通過的船舶收服務費」，理由是不應由伊朗單獨承擔管理該海峽的成本。

川普5日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時則表示，「（伊朗）他們仍有能力，還有一些飛彈及無人機。就比率來看，他們可能剩21%、22%的飛彈」；伊朗領導高層尚未與美國達成終戰協議，因為他們「強勢」且「自豪」，但到頭來他們仍別無選擇，只能達成協議」。

川普也把美伊衝突的時間長度與越戰相比：「我已經推進得非常快了，才進入第三個月。你知道，越戰持續了19年，我才進入第三個月，而他們一直在說，『喔，你什麼時候才會贏？』如果我是民主黨人，沒有人會這樣說，但這對我來說無所謂。我早就習慣了。」

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