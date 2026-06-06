中東戰爭第98天》伊朗射無人機美軍襲雷達站 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第98天，美國軍方表示，美軍擊落伊朗朝荷莫茲海峽發射的無人機後，對伊朗沿岸的雷達站發動空襲。這是美伊衝突最新一次升級，使得結束兩國戰事的努力變得更加複雜。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美軍中央司令部（CENTCOM）今天在聲明中表示，美軍擊落伊朗4架朝荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）發射的單向攻擊無人機，隨後襲擊伊朗位於戈魯克市（Goruk）和葛希姆島（Qeshm Island）的沿岸監視雷達站。

美軍中央司令部說，這些無人機「對區域海上交通構成直接威脅」。

美國軍方官員指出，伊朗向波斯灣鄰國科威特及巴林發射了7枚彈道飛彈。美軍中央司令部在社群平台X發布聲明表示，美軍已攔截其中6枚飛彈，第7枚則「未擊中預定目標」。

美國總統川普表示，伊朗仍剩「21%、22%」飛彈，還說最終「他們別無選擇」只能與美國達成協議。伊朗本週對波斯灣鄰國發射數十枚飛彈，美伊停火搖搖欲墜。

川普在國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問中說：「他們仍有能力，還有一些飛彈和無人機。我會說就比例來看，他們可能剩21%、22%的飛彈。」

根據NBC News網站，川普表示，伊朗領導層尚未與美國達成協議以終結這場戰爭，因為他們「強勢」且「自豪」，但他也說最終「他們別無選擇」只能達成協議。

隨著美以攻打伊朗已近百日，且時間超出預期，川普表示，他認為戰事進展神速，並稱越戰打19年，而他才打了3個月。

川普受訪時說：「我行動非常迅速。你知道，我已經進入第3個月。越戰持續了19年，而我才進入第3個月。」

以色列持續對黎巴嫩南部發動攻擊，並表示即使與美國的摩擦加劇，以軍也不會撤出或停止在黎巴嫩的軍事行動。

●伊朗動向

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，美軍稍早對伊朗雷達站發動空襲後，伊朗對波斯灣地區的「敵方基地」發動攻擊。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，革命衛隊表示：「在殺害兒童並奉行恐怖主義的美軍入侵西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm Island）後，區域內的敵軍基地遭到飛彈攻擊。」

●油價股匯動態

儘管黎巴嫩持續發生衝突，美伊之間開放荷莫茲海峽能源出口的和平協議看似無進展，國際原油價格仍回落。

紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格下跌2.7%，收在每桶90.54美元。倫敦市場北海布倫特原油的8月期貨價格下跌2%，收在每桶93.09美元。

●其他國家及組織

法新社記者報導，在美國對伊朗發動攻擊後，科威特與巴林6日清晨傳出爆炸聲響，科威特國際機場（Kuwait International Airport）附近地區傳出多起爆炸聲，科威特軍方宣布正在因應「敵方」飛彈與無人機攻擊。

伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）4日拒絕以色列與黎巴嫩達成的新停火協議，以色列也稱不會從黎國撤軍。這使得美國總統川普試圖讓當地戰鬥停止並與伊朗達成和平的努力受挫。

伊朗已將黎巴嫩停火作為與美國達成任何和平協議的條件。德黑蘭近日並暗示，若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗可能直接介入。

然而最新發展是，以色列與黎巴嫩政府在美國斡旋下達成的停火協議，遭到真主黨領袖卡西姆（NaimQassem）拒絕。儘管真主黨未曾是談判方。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）接受媒體專訪，批評伊朗在與美國和以色列的戰事之中利用黎國作為談判籌碼，他也要求德黑蘭當局停止干涉黎巴嫩內政。

奧恩接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，黎巴嫩人民已經「厭倦」以色列與真主黨的戰爭。