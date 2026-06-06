美伊談判陷僵局 伊朗高層提解凍240億美元作為互信考驗

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）5日接受CNN獨家專訪時表示，美國與伊朗之間潛在的和平協議，取決於川普政府是否同意釋放240億美元遭凍結的伊朗資產，並警告美方若恢復戰事，將「進入一條黑暗走廊」。

雷扎伊是伊朗革命衛隊老一輩核心人物，曾參與兩伊戰爭，並於1981年至1997年間領導革命衛隊，協助將其打造為伊朗最具權勢的機構之一，也曾在前總統萊希（Ebrahim Raisi）任內擔任副總統。他曾四度參選總統，但未能勝選。

由於雷扎伊長期深耕伊朗安全體系，曾加入向最高領袖提供建議的國家利益委員會（Expediency Council），至今仍被視為與決策核心關係密切的人物，因此發言具有相當分量。他在德黑蘭接受CNN訪問時表示，美伊談判已陷入僵局，而美國總統川普必須打破這個僵局。

他說：「現在決定權在川普手中。」

談到釋放遭凍結的伊朗資產時，雷扎伊描述為建立互信的措施，稱若川普政府釋放這筆資金，將為兩國未來開啟「新的地平線」。他說，如果川普想與伊朗達成協議，解凍這240億美元資產就是伊朗希望與川普建立信任的考驗，「這是美國必須通過的測試，只要通過，道路就會打開。這是我們自己的錢，不是美國的錢」。

雷扎伊也警告不要重啟戰事。他表示，如果美國恢復衝突，伊朗將把戰爭擴大到波斯灣以外地區，軍事行動可能從荷莫茲海峽擴展至印度洋、曼德海峽、紅海與地中海。他說：「我們將透過攻擊其他美軍基地，為戰爭增添另一個層面。」但他同時補充指出：「爆發戰爭的可能性很低。」

川普近日曾表示，他與穆吉塔巴「似乎相處得不錯」，並稱若有機會與對方見面，他將感到「榮幸」。對此，雷扎伊並未回答有關穆吉塔巴健康狀況及其在國家決策中角色的問題，但否定雙方會面的可能性。

雷扎伊同時重申對荷莫茲海峽擁有主權的主張，表示這條重要航道的主權屬於伊朗與阿曼，因此雙方將共同管理，同時避免將對船隻收取通行費稱為「過路費」，而是稱作維護費，因為不應由伊朗單獨承擔管理海峽的成本。

此外，雷扎伊也對與川普達成核協議的持久性表示懷疑，理由包括川普退出2015年伊朗核協議，以及他所稱川普在談判中採取的「模糊策略」。他說，若談判失敗，伊朗已準備好面對美國可能入侵，「到時候，全世界將了解伊朗真正的能力，因為我們的地面部隊實力遠遠超過飛彈力量」。