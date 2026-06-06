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美伊談判進度太慢？川普：越戰打19年 我才第3個月
美國與伊朗的戰爭已邁入第四個月，雙方多次延長4月達成的停火，並持續就結束戰爭進行談判，但仍在荷莫茲海峽附近互相發動攻擊。美國總統川普5日受訪時表示，伊朗領導人尚未與美國達成協議，是因為他們「強硬」且「愛面子」，但最終「他們別無選擇」。
川普在威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls）接受NBC新聞「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人韋爾克（Kristen Welker）專訪時表示：「他們很強硬、愛面子，但有些他們原本以為絕對不會做的事，現在也不得不做了。他們別無選擇，只是還需要一些時間。」
此外，川普批評那些敦促他迅速與伊朗達成協議、結束衝突的人，表示：「這種事情需要很多年才能完成。」他談到伊朗領導人時說：「這些人已經打了47年仗。他們一直在殺害美國人，讓許多人失去手腳、面目全非。」
川普接著將美伊衝突的時間長度與越戰相比，表示：「我已經推進得非常快了，才進入第三個月。你知道，越戰持續了19年，我才進入第三個月，而他們一直在說，『喔，你什麼時候才會贏？』如果我是民主黨人，沒有人會這樣說，但這對我來說無所謂。我早就習慣了。」
川普還表示，美國到目前為止已經「徹底摧毀」伊朗的軍隊，但伊朗仍然擁有部分飛彈與無人機。他說：「以比例來看，大概還剩下21%至22%的飛彈。這仍然是很多飛彈，但已經不是我們最初發動攻擊時的規模了。」
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