黎巴嫩總統抨擊伊朗 要求停止干涉內政

黎巴嫩總統奧恩今天接受媒體專訪，批評伊朗在與美國和以色列的戰事之中利用黎國作為談判籌碼，他也要求德黑蘭當局停止干涉黎巴嫩內政。

奧恩（Joseph Aoun）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，黎巴嫩人民已經「厭倦」以色列與真主黨（Hezbollah）的戰爭。

真主黨是一個有伊朗撐腰的政治及武裝組織，在黎巴嫩被視為「國中之國」。

奧恩接受CNN專訪之際，黎巴嫩與以色列的停火岌岌可危，同時也再次捲入伊朗與以國之間的衝突。

他批評伊朗：「你們沒有試著幫助我們…黎巴嫩人民正為此付出代價…這都只是為了你們自身利益。」

奧恩還抨擊伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），「這不是你們的國家，這是我們國家」。

奧恩更指出：「他們把黎巴嫩當作跟美國談判的籌碼，此事讓人無法接受。」