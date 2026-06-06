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船舶穿越荷莫茲海峽 伊朗擬收「服務費」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

伊朗將尋求對穿越荷莫茲海峽（下稱海峽）的船舶徵收「服務費」，當作確保這些船舶安全的交換，而非徵收「過路費」。

伊朗副外長加里巴巴迪四日接受伊朗半官方的梅爾通訊社訪問時指稱，伊朗目前不尋求收「通行費、過路稅或為了過路權而支付的款項」；伊朗將尋求和阿曼共同提供服務的補償，包含航行協助、搜救、維安與安全服務，以及在海峽遭汙染時的環境清理服務。伊阿隔阿曼灣相望。

加里巴巴迪說，海峽「完全位於伊朗和阿曼（兩國）的領海內」；根據國際法及海洋法，兩國政府對海峽擁有主權；相關安排草擬中，「將符合國際法」。但他坦言，這些安排不會百分之百合部分國家的意。至於伊方對伊美和平提案的草案文本，他表示，已有「相當大的進展」。

另外，對伊朗的濃縮鈾及最高領袖穆吉塔巴美國總統川普四日在白宮橢圓辦公室說，「我們現在就可以取得它，如果我們要這麼做，我不認為他們有辦法阻止。但沒理由這麼做。它已被封存了」。

川普還說，他不想與穆吉塔巴會面。不過，若美伊達成協議，兩人仍有可能會面。對美國聯邦眾議院三日首度通過「戰爭權力決議案」，要求川普結束對伊朗的軍事行動，川普四日在自創社媒真實社群發文指控投贊成票的二一五位兩黨眾議員「不愛國」。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 濃縮鈾 穆吉塔巴

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