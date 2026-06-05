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派特種部隊潛入伊朗處理濃縮鈾？川普坦言想過 但覺得勞師動眾沒必要

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國陸軍「遊騎兵」官兵5月在佛州坦帕演訓時，從MH-60「黑鷹」直升機垂降。圖／法新社
圖為美國陸軍「遊騎兵」官兵5月在佛州坦帕演訓時，從MH-60「黑鷹」直升機垂降。圖／法新社

美國總統川普4日表明，的確曾考慮派美軍特種部隊潛入伊朗境內，「處理」德黑蘭擁有的高純度濃縮鈾，但最後覺得「勞師動眾」沒必要。

美伊對終戰協議的談判陷入僵局，伊朗擁有的接近武器級濃縮鈾是該談判1大爭點。川普政府堅持德黑蘭必須同意將濃縮鈾庫存轉移至境外，以交換美伊達成長期協議。

不過，若伊朗也堅持不願交出濃縮鈾庫存，那川普是否打算派美國海軍「海豹部隊」（SEALs）或陸軍「遊騎兵」（Rangers）等特種部隊深入伊朗境內，移除這些庫存？

川普對此似乎持懷疑態度。他4日坦言，在2月底對伊朗開戰後，初期美國政府考慮過派1支特種部隊至敵後奪取伊朗的濃縮鈾；但他認為，伊朗會察覺此一行動，且這種作戰將耗時幾周，還必須將重裝備空投至伊朗境內，因此「沒理由」執行這種任務。

川普並補充說，自己「不想淪為卡特」。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）5日報導，川普很可能暗指民主黨籍已故前總統卡特上世紀營救美國駐伊朗大使館美國外交官及公民的失敗行動。

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