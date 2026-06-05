遭美以狂轟40天 伊朗首都房價竟反常暴漲80% 驚人真相曝光

美伊談判陷入僵局，而儘管美國與以色列先前轟炸伊朗長達40天，但伊朗首都德黑蘭停滯已久的房市卻意外回溫，原因是伊朗民眾為了抗通膨，把資金投入房地產。

英國金融時報報導，雖然伊朗尚未公布官方數據，但德黑蘭房地產仲介協會估計，自2月底戰爭爆發以來，首都的房價和租金已大漲約80%，漲幅顯然超過官方公布的通膨速度。

房仲與買家表示，房市買氣重燃，與其說是反映市場信心，不如說是反映經濟焦慮，因為在這座擁有千萬人口的大都市中，房市實際交易量依舊相對低迷。

伊朗本周公布的政府數據顯示，年比通膨率達到約84%，是數十年來新高。另一方面，伊朗人向來偏好保值資產黃金，但今年卻見到金價從歷史高點大幅回落，這也是民眾另尋替代保值資產的原因。

一名德黑蘭房仲表示：「一間戰前價值300億托曼（toman）的公寓，本周以580億托曼成交。戰爭帶來的只有更高的價格。」托曼是伊朗民間慣用貨幣單位，1托曼等於10里亞爾（rial，伊朗官方貨幣）。

他說：「賣家惜售，因為預期價格還會繼續漲；買家則急於在通膨侵蝕購買力之前，把手中的里亞爾現金轉換成實體資產。整個市場已經陷入混亂。」

德黑蘭周邊鄉村地區，以及裏海沿岸曾作為避難地的度假城鎮，也都出現房價大漲現象。由於缺乏成熟的房貸制度，伊朗房地產交易大多依賴現金支付。許多買家必須在數個月內付清房款，有些甚至必須一次付款繳清。

伊朗經濟長期受到二位數通膨、貨幣失衡、脆弱的銀行體系以及根深柢固的貪腐問題困擾。

伊朗改革派政治經濟分析師萊拉茲（Saeed Laylaz）表示：「多年來，官員把所有經濟問題都歸咎於經濟制裁，以掩蓋自身的無能。如今，他們又躲在戰爭背後。」「我們尚未看到這場戰爭帶來的全部經濟後果，未來幾個月的影響將更加明顯。」

面對長期高通膨與貨幣急速貶值，伊朗家庭正努力保護自己的積蓄。過去一年，里亞爾兌美元在公開市場已貶值約53%，食品價格甚至承受三位數漲幅。