中東戰爭第97天》川普稱若美軍遇襲將終止停火 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第97天，美官員稱若美軍遇襲川普將重啟對伊朗空襲，盧比歐則譴責伊朗攻擊科威特機場。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

美國官員表示，美國總統川普私下告訴幕僚，如果德黑蘭殺害美軍，他將考慮結束與伊朗的停火。這些官員強調，儘管持續發生暴力衝突，為期數週的空襲暫停措施仍然有效。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天譴責伊朗本週對科威特機場發動「駭人」攻擊，該事件造成1人死亡、數十人受傷。

根據國務院發布的會議紀要，盧比歐在華盛頓會晤科威特外交部長薩巴赫（Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah）時，「譴責伊朗針對科威特國際機場及該國其他地區，發動駭人且無法接受的攻擊，並對在該起攻擊中不幸喪生與受傷的人員致哀。」

以色列極右派國家安全部長今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議，稱這項協議是「嚴重錯誤」。此外，以色列國防部長今天表示，黎巴嫩南部的地面行動將持續。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群平台X發文寫道：「與黎巴嫩的停火協議是一個嚴重錯誤，顧問們的不切實際幻想正將總理（尼坦雅胡）拖向錯誤的決定。」

以色列軍方今天表示，一名以軍士兵在黎巴嫩南部陣亡。這是自新一輪停火方案宣布以來的首起以軍死亡案例。

伊朗動向

伊朗最高領袖今天批評美國與以色列在中東戰爭遭逢「決定性打擊」後，企圖在伊朗人民之間播下「分裂」的種子。

伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（MojtabaKhamenei）在一份書面訊息中表示「惡毒的敵人」正試圖在公眾之中「播下懷疑、絕望、恐懼、不信任和分裂的種子」。

他的訊息指出：「在面對這些險惡用心時，每個人都必須透過堅定不移、洞察力、保持團結與凝聚力…來瓦解他們的陰謀。」

油價股匯動態

以色列與黎巴嫩達成停火協議後，投資人對美國與伊朗結束戰爭、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放抱持希望，國際油價今天終場下跌約3%。

路透社報導，以黎昨夜表示同意實施停火，激起投資人對美伊達成協議的希望。伊朗曾表示，任何協議都須納入以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）結束戰鬥。

布倫特原油期貨下跌2.78美元，跌幅2.84%，收在每桶95.03美元。

美國西德州中級原油期貨下跌2.98美元，跌幅3.1%，收在每桶93.04美元。

其他國家及組織

黎巴嫩官媒報導，以黎在華府會談並宣布同意實施「有條件停火」後，不過短短數小時，以色列又再度向黎巴嫩南部發動空襲。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，黎南多處道路遭到無人機攻擊，其中已有至少一起襲擊事件造成人員傷亡。

一名在黎巴嫩執行任務的塞爾維亞籍聯合國維和人員今天傷重不治。前一晚迫擊砲彈擊中他位於黎巴嫩東南部馬爾佳庸（Marjayoun）附近的陣地，這是自3月以來，在該國殉職的第7名維和人員。

聯合國表示，另有兩名隸屬於聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）的維和人員在該事件中受傷，分別來自薩爾瓦多和西班牙。