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伊朗核設施深埋地底 川普：僅美中能取出濃縮鈾
美國總統川普今天表示，目前只有美國和中國能夠從伊朗被掩埋的核設施中取出濃縮鈾。他還說，這些設施在空襲中遭受嚴重破壞，要取出任何東西都將十分困難。
根據福斯新聞（Fox News），川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們攻擊了他們的核設施，那些設施已被徹底摧毀。」
他還說：「結果證明，CNN是錯的。他們之前還說『也許那些設施沒受到多大傷害。』事實上，那裡被炸得太慘了，現在根本沒人知道還有沒有辦法把濃縮鈾給取出來。」
川普接著指出，目前只有美國和中國才擁有能夠抵達該處的設備。
他說：「我們是唯一擁有那種足夠強大、能深入山體那麼深的設備的國家，但那座山把核設施壓毀了。」
川普引用國際原子能總署（IAEA）的評估稱，該機構也認同他的說法。
他說：「如你們所知，現在國際原子能總署也支持我們的說法。他們認為要深入那裡相當困難，但我們一定有辦法搞定。」
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