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伊朗濃縮鈾深埋地下！川普點名只有美國與這一國有能力取出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室就煤炭問題發表談話。美聯社
美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室就煤炭問題發表談話。美聯社

美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室向記者表示，伊朗的地下核設施在遭到攻擊後已嚴重受損，要取出任何東西都十分困難，只有美國與中國有能力取出其中的濃縮鈾。

福斯新聞報導，川普表示：「我們攻擊了他們的核設施，而那些設施已被徹底摧毀。」他接著稱，結果證明「CNN錯了，他們說『也許那些設施沒有受到那麼嚴重的打擊』，但這些設施受到的打擊非常嚴重，現在沒有人知道是否還能把那些東西取出來。」

川普接著主張，只有美國與中國擁有能夠到達那些地點的設備。他說：「唯一有能力把那些濃縮鈾取出來的，只有我們和中國。」

他表示：「只有我們擁有那種設備，強大到足以深入山體那麼深的地方，但那座山已經把設施壓毀了。那座山實際上已經塌陷下來，覆蓋在設施上方。」

川普指出，國際原子能總署（IAEA）也同意他的看法。他說：「而且現在，正如你們所知，原子能機構也支持我們的說法。他們認為要接觸到那些東西非常、非常困難，但無論如何我們終究能把它取出來。不過只有我們具備這種能力，我相信中國也有。」

伊朗 川普 美國 以色列

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