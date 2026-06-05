聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗濃縮鈾深埋地下！川普點名只有美國與這一國有能力取出
美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室向記者表示，伊朗的地下核設施在遭到攻擊後已嚴重受損，要取出任何東西都十分困難，只有美國與中國有能力取出其中的濃縮鈾。
福斯新聞報導，川普表示：「我們攻擊了他們的核設施，而那些設施已被徹底摧毀。」他接著稱，結果證明「CNN錯了，他們說『也許那些設施沒有受到那麼嚴重的打擊』，但這些設施受到的打擊非常嚴重，現在沒有人知道是否還能把那些東西取出來。」
川普接著主張，只有美國與中國擁有能夠到達那些地點的設備。他說：「唯一有能力把那些濃縮鈾取出來的，只有我們和中國。」
他表示：「只有我們擁有那種設備，強大到足以深入山體那麼深的地方，但那座山已經把設施壓毀了。那座山實際上已經塌陷下來，覆蓋在設施上方。」
川普指出，國際原子能總署（IAEA）也同意他的看法。他說：「而且現在，正如你們所知，原子能機構也支持我們的說法。他們認為要接觸到那些東西非常、非常困難，但無論如何我們終究能把它取出來。不過只有我們具備這種能力，我相信中國也有。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。