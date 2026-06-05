首度證實美軍遇害就重啟戰爭！川普願見伊朗最高領袖：他算是專業人士

美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室回答記者時暗示，美國與伊朗持續進行的談判可能即將出現突破，並表示若有美軍士兵喪生，將是重啟戰爭的紅線。

福斯新聞報導，川普3日才表示，與伊朗的談判「進展非常順利」，並補充說：「如果真的發生，可能會在周末實現。」4日又表示：「很多人會說，我已經結束了8場戰爭，而且很快就會是第9場。我希望如此，坦白說，這很有可能發生，而且還有另外一場，也可能成為第10場。」

川普還表示，伊朗軍方已被摧毀。談到重啟戰爭的可能性時，他提及美軍士兵問題，並說：「嗯，那會是一個很好的理由。我跟你說實話。是的，如果他們殺害美軍士兵，我想我會非常迅速地那麼做。」

此外，川普也表示，如果美伊談判達成協議，他願意與伊朗最高領袖莫傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）會面。被問及是否會在美國與這位伊朗領袖會面時，他說：「我會很榮幸與他會面。」接著進一步指出：「我想看看我們是否能達成協議。但如果我們達成協議，我有可能會與他會面。我可以接受。」

川普表示，如果雙方真的會面，他將會「保持尊重」，並補充說：「嗯，我會說，我並不是他最喜歡的人，但話說回來，在某些圈子裡，他大概算是一位專業人士。」