川普：無需與伊朗談判就能取得濃縮鈾　看好以黎進展

美國總統川普今天指出，華府不需要與伊朗達成協議就能夠取得濃縮鈾，他同時認為以色列與黎巴嫩間的局勢正取得進展。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我們現在就可以取得它。如果我們要這麼做的話，我不認為他們能夠阻止，但沒有理由這麼做。它已經被封存了。」

川普指出，他不想與伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）會面，但如果美伊達成協議，雙方仍有可能會面。他表示：「如果真的發生…我會保持尊重。」

此外，川普相信以色列與黎巴嫩之間正在取得進展，並認為黎巴嫩應該享有和平。

川普說，他已與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話。

他表示：「我確實與他談過這件事，其實我也和真主黨談過這件事。」

川普說：「我認為事情正取得進展，這件事已經持續很久了。」