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美眾院通過要求結束伊朗戰爭 川普發文痛批「不愛國」

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普（Donald Trump）今天抨擊聯邦眾議院一項要求美軍撤出對伊朗戰爭的表決案，稱這項「不愛國」的舉動干擾了美伊之間的談判。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，這項很大程度上僅具象徵性的表決「正好發生在我跟伊朗進行最後談判以結束戰爭的時候」。

「誰會做出這種不愛國的事？他們很清楚談判的進展。」

值得注意的是，昨天有4名共和黨籍眾議員加入民主黨陣營支持這項措施，法案以215票贊成、208票反對通過，接下來將送交參議院審議。

儘管這項法案最終可能遭總統否決，它仍是自3個月前伊朗戰爭爆發以來，由共和黨掌控的眾議院首次通過試圖強迫川普縮減對伊朗軍事行動的措施。

川普在發文中也指控民主黨人「寧願我們的國家失敗，也不願讓我一贏再贏」。

「至於那4個共和黨人，又是另一回事了—他們只是愛作秀！他們應該感到羞恥。」

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