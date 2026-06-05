4共和黨議員跑票！美眾院決議 阻川普續攻伊朗

由共和黨主導的美國聯邦眾議院三日以二一五票贊成、二○八票反對，首度通過「戰爭權力決議案」，阻止川普政府繼續對伊朗作戰。路透同日報導說，儘管現階段該決議仍在很大程度上屬象徵性，但對美國總統川普仍是一擊。

上述決議案由民主黨籍議員和四位倒戈的共和黨籍議員通過。上述路透報導說，反映出共和黨內部對美伊戰爭的憂慮升高。該決議案要生效，仍需經聯邦參議院通過；若送交白宮後被川普否決，國會兩院必須分別取得三分之二多數，才能推翻否決。

眾院外委會民主黨人在社媒Ｘ寫道，這代表美國人民向川普發出強烈且明確的訊息，即終結他對伊朗極不受歡迎且非法選擇性戰爭的時候到了。

另外，美國國防部、國務院及國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）的監察長辦公室三日均宣布，就自二月底展開的「史詩怒火行動」，對這三個單位啟動聯合審查。

根據這三個單位監察長三日聯名發表的新聞稿，依法凡逾六十天的海外軍事行動都需接受調查。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導稱，這三位監察長的宣示具重大意義，反映出這些負責監督的高官認定，自二月底開戰以來，這場戰爭在法律上已持續六十多天。

五角大廈監察長莫林被正式指定為主要負責人，他將領導聯合監督小組全面審查這場戰爭，並定期向國會提交報告。