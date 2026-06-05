川普：談判仍繼續 停火是較「溫和交火」

科威特國際機場航廈三日被伊朗無人機與飛彈攻擊，釀成一名印度人死亡、六十三人受傷。美國總統川普同日聲稱，美伊停火仍有效，本周末可能達成（相關協議）。然而，伊朗外長阿拉奇指稱，相關談判未取得任何實質進展。

科威特痛批伊朗上述惡劣的侵略行動；伊朗則指控科威特境內被用於攻擊伊朗。美國也攻擊伊朗在荷莫茲海峽的葛希姆島。

但川普三日宣稱，全球各地對停火有不同的理解方式，而在（中東）那個地區，停火是代表「以更溫和的方式交火」；「一個巴掌拍不響，我們前晚及昨晚都重創他們（所以他們還擊）」。

川普說，伊朗可能受「輕微挑釁」後採取行動；「有些人認為，我們出於其他原因採取強硬的行動，使他們受到挑釁而做出回應」；但「我聽說其實談判進行得很順利」。

川普並強調，「我希望把兩件事分開，我希望是不同的事，因為的確是兩回事」。美國國務卿魯比歐三日也在聯邦眾議院外委會的聽證會指稱，「我們已不再繼續對伊朗境內發動旨在削弱他們軍事能力的攻擊，因為（自二月底展開的）『史詩怒火行動』已結束」。

魯比歐還指稱，美國已取得這場行動的勝利，「我們對勝利的定義是摧毀伊朗國防工業基礎，大幅削減其飛彈發射器數量與顯著減少其無人機庫存；我們已完全達成這些目標，還摧毀伊朗殘存的空軍力量，並徹底消滅其傳統的海軍力量」。

對此，阿拉奇三日對黎巴嫩馬雅丁電視台說，「與美國人的溝通並未中斷，雙方也就（以色列）停止入侵黎巴嫩貝魯特的必要性交換訊息，但目前仍在談判過程中，並未取得任何實質進展」。

根據美以黎三方三日發布的聯合聲明，以黎二、三日在美國主持的談判下同意「有條件停火」，條件是黎巴嫩真主黨先完全停火，並將黎南利塔尼河以南地區的所有武裝分子撤離。

根據該聲明，以黎同意迅速推動設立「試點區」，由黎軍全面接管區域控制權，並排除所有「非國家行為者」（即真主黨）；這些措施將有助朝全面和平及安全的協議前進；未來的以黎關係必須由兩國政府決定，拒絕任何第三國或非國家行為者企圖挾持黎巴嫩未來的行為。