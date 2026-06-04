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川普將親自擔保！黎巴嫩：以黎達成停火協議是全面休戰最後機會
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天表示，黎巴嫩與以色列在華府宣布執行的停火協議，是達成全面休戰的「最後機會」。
以色列與黎巴嫩昨天在華府舉行由美國斡旋的第四輪會談，雙方同意執行停火協議，前提是黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）停止攻擊。
法新社報導，奧恩透過總統辦公室發布聲明說：「第四輪談判結果和根據該結果發布的聲明，其中包含對黎巴嫩十分有利的重要內容，這代表進入最終、全面停火的最後機會。」
聲明強調，若未積極對此做出回應，「相關各方都必須負起責任」。
真主黨領袖預計於當地時間今天下午3時（台灣時間晚間8時）發表聲明。
奧恩也說，黎巴嫩收到國內各方、特別是真主黨的回覆後，會儘快將該國立場通知美國，並補充說美方將決定停火的起始日期，「美國總統川普（DonaldTrump）將親自擔任落實協議的直接保證人」。
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