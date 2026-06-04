真主黨拒絕接受以黎停火協議 要求以軍先全面撤出黎巴嫩

英國天空新聞報導，黎巴嫩真主黨4日拒絕接受美國支持的以色列和黎巴嫩停火協議。

真主黨在聲明中說，「已正式通知黎巴嫩總統奧恩，我們拒絕這項停火協議，我們堅持任何可接受的協議都必須以以色列全面撤出黎巴嫩領土作為前提」。

真主黨說：「讓流離失所的居民重返家園、進行重建和釋放黎巴嫩囚犯，都是未來任何協議的必要條件。」

伊朗支持的真主黨並未參與以黎停火協議談判。以國目前正在黎巴嫩境內進行自2000年來，最深入的一次軍事行動。

天空新聞指出，以軍4日早上持續空襲黎巴嫩南部，黎南城市納巴蒂葉（Nabatieh）附近發生爆炸。