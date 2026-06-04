才談成就內鬨…以鷹派部長批黎巴嫩停火協議 防長稱軍事行動將持續

以色列極右派國家安全部長今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議，稱這項協議是「嚴重錯誤」。此外，以色列國防部長今天表示，黎巴嫩南部的地面行動將持續。

綜合法新社與路透社的報導，以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群平台X發文寫道：「與黎巴嫩的停火協議是一個嚴重錯誤，顧問們的不切實際幻想正將總理（內唐亞胡）拖向錯誤的決定。」

根據3日在華府舉行、美國主導的會談後所發表的聯合聲明，以色列和黎巴嫩同意實施停火，但表示前提是伊朗扶植的真主黨（Hezbollah）「全面停止」交火。

班吉維爾指出，這項將使真主黨撤出黎巴嫩南部的協議無法強制執行，而且黎巴嫩政府不值得信任。

強硬派的班吉維爾寫道：「真主黨並未離開利塔尼（Litani）以南地區，黎巴嫩軍隊也無法強制其撤離。黎巴嫩這個國家是真主黨的同夥。」

他也批評總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）屈服於美國的壓力而達成協議。

班吉維爾寫道：「總理應該告訴（美國）總統川普（Donald Trump）：我們愛戴並感激您，但以色列是一個主權獨立的國家。」

他還說：「在某些時刻，人必須知道如何說『不』，即使是對美國總統；如果我們不這麼做，下次我們再面對真主黨時，它將變得更加強大且更加危險。」

此外，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）今天表示，以色列將繼續在黎南進行地面行動，因以軍行動被迫離開家園的黎南居民仍無法返家。

就在卡茨發表這項聲明的前一天，以黎在華府斡旋的談判中同意實施停火。以黎曾於4月同意停止敵對行動，之後在5月延長，但暴力衝突仍持續。

卡茨在聲明中說，以軍將留在其位於黎南的所謂安全區，其中包括博福特城堡（Beaufort Castle）地區，這是一座擁有900年歷史的古堡，5月30日遭以色列占領。

他表示，以色列將繼續「拆除該地區的恐怖分子基礎設施」，並擁有「美國支持的行動自由，可對貝魯特(黎巴嫩首都）進行打擊，以回應對以色列社區和領土的襲擊」。