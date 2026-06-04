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才談成就內鬨…以鷹派部長批黎巴嫩停火協議 防長稱軍事行動將持續

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
以色列極右派國家安全部長班吉維爾今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議。路透
以色列極右派國家安全部長班吉維爾今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議。路透

以色列極右派國家安全部長今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議，稱這項協議是「嚴重錯誤」。此外，以色列國防部長今天表示，黎巴嫩南部的地面行動將持續。

綜合法新社與路透社的報導，以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群平台X發文寫道：「與黎巴嫩的停火協議是一個嚴重錯誤，顧問們的不切實際幻想正將總理（內唐亞胡）拖向錯誤的決定。」

根據3日在華府舉行、美國主導的會談後所發表的聯合聲明，以色列和黎巴嫩同意實施停火，但表示前提是伊朗扶植的真主黨（Hezbollah）「全面停止」交火。

班吉維爾指出，這項將使真主黨撤出黎巴嫩南部的協議無法強制執行，而且黎巴嫩政府不值得信任。

強硬派的班吉維爾寫道：「真主黨並未離開利塔尼（Litani）以南地區，黎巴嫩軍隊也無法強制其撤離。黎巴嫩這個國家是真主黨的同夥。」

他也批評總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）屈服於美國的壓力而達成協議。

班吉維爾寫道：「總理應該告訴（美國）總統川普（Donald Trump）：我們愛戴並感激您，但以色列是一個主權獨立的國家。」

他還說：「在某些時刻，人必須知道如何說『不』，即使是對美國總統；如果我們不這麼做，下次我們再面對真主黨時，它將變得更加強大且更加危險。」

此外，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）今天表示，以色列將繼續在黎南進行地面行動，因以軍行動被迫離開家園的黎南居民仍無法返家。

就在卡茨發表這項聲明的前一天，以黎在華府斡旋的談判中同意實施停火。以黎曾於4月同意停止敵對行動，之後在5月延長，但暴力衝突仍持續。

卡茨在聲明中說，以軍將留在其位於黎南的所謂安全區，其中包括博福特城堡（Beaufort Castle）地區，這是一座擁有900年歷史的古堡，5月30日遭以色列占領。

他表示，以色列將繼續「拆除該地區的恐怖分子基礎設施」，並擁有「美國支持的行動自由，可對貝魯特(黎巴嫩首都）進行打擊，以回應對以色列社區和領土的襲擊」。

以色列 伊朗 美國 內唐亞胡 真主黨

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