快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

神隱至今未露面 伊朗最高領袖穆吉塔巴：敵人試圖製造內部分裂

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
民眾5月6日走過德黑蘭街頭現任最高領袖穆吉塔巴的海報。法新社
民眾5月6日走過德黑蘭街頭現任最高領袖穆吉塔巴的海報。法新社

英國天空新聞報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴寫了一封信發出警告。他表示，敵人在戰場上遭遇失敗後，正試圖「減弱人民韌性和製造內部分裂」。

穆吉塔巴說，任何在群眾中製造悲觀和沮喪情緒的行動，都等同在幫助敵人。

穆吉塔巴這封信，是由他人在紀念伊斯蘭革命領袖、首任最高領袖何梅尼逝世周年紀念日宣讀。

美國總統川普3日表示，穆吉塔巴一直參與美伊協商並批准談判。川普還聲稱，未來可能與穆吉塔巴會面。

然而，美國今年2月發動空襲，前最高領袖、穆吉塔巴的父親哈米尼身亡以來，穆吉塔巴至今未公開露面。紐約時報4月報導，穆吉塔巴同樣在美伊空襲中受傷，接受3次手術，可能裝配義肢，並稱穆吉塔巴受傷勢影響，說話也有困難。

穆吉塔巴 川普 伊朗 美國 伊斯蘭 哈米尼 以色列

延伸閱讀

川普：希望和伊朗最高領袖穆吉塔巴見面

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

權落革命衛隊？傳伊朗總統請辭 府方急否認

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」 親揭荷莫茲解除封鎖可能時間點

相關新聞

神隱至今未露面 伊朗最高領袖穆吉塔巴：敵人試圖製造內部分裂

英國天空新聞報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴寫了一封信發出警告。他表示，敵人在戰場上遭遇失敗後，正試圖「減弱人民韌性和製造內部分裂」。

才談成就內鬨…以鷹派部長批黎巴嫩停火協議 防長稱軍事行動將持續

以色列極右派國家安全部長今天痛批華府斡旋的黎巴嫩停火協議，稱這項協議是「嚴重錯誤」。此外，以色列國防部長今天表示，黎巴嫩...

「荷莫茲海峽接班人」演到哪？外媒：美伊談判卡住的原因有1玄機

英國經濟學人3日報導，美伊停戰談判再度經歷毫無進展的一周，過程峰迴路轉堪稱美國總統川普的實境秀續作，名為「荷莫茲海峽接班人」。從美伊協商臨時協議卡在不該成為障礙的細節來看，這項半成品協議將變成永久狀態，或至少是長期現狀。不過，即使雙方最終達成協議，恐怕也難以持久，川普實境秀搞不好下半年在德黑蘭回歸，製作團隊甚或轉往古巴拍外傳。

衛星影像曝光！以色列在加薩悄建40軍事哨所 形成包圍網

儘管依據2025年10月簽署的停火協議，以色列應從加薩走廊全面撤軍，但卡達「半島電視台」開源部門的最新調查指出，最新衛星影像顯示以色列軍隊並未撤離，反而在加薩地帶悄悄建造了40個戒備森嚴的永久性軍事哨所，實質形成包圍網。另外，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)宣布，將撥款保護和發展與黎巴嫩接壤、受真主黨攻擊的北部社區。

敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

隨著美國與伊朗衝突延燒，中東空域風險大幅升高，迫使航空公司調整航線。這場地緣政治危機意外讓過去被視為禁飛區的敘利亞領空成為替代航線；統計顯示，今年5月穿越敘利亞的過境航班數，與去年同期相比暴增約375%，為敘利亞新政府帶來可觀的意外之財。

影／科威特機場遇襲恐怖瞬間曝光！火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

BBC報導，科威特國際機場3日凌晨遭伊朗無人機襲擊，造成1人死亡、63人受傷。這是自4月美伊停火以來，波灣國家首次通報伊朗攻擊造成死亡事件。科威特民航局監視器更捕捉到，機場遇襲第一時間內炸出巨大火球，瞬間吞沒航廈，內部多處竄出猛烈火勢和煙霧，場面十分駭人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。