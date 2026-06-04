神隱至今未露面 伊朗最高領袖穆吉塔巴：敵人試圖製造內部分裂

英國天空新聞報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴寫了一封信發出警告。他表示，敵人在戰場上遭遇失敗後，正試圖「減弱人民韌性和製造內部分裂」。

穆吉塔巴說，任何在群眾中製造悲觀和沮喪情緒的行動，都等同在幫助敵人。

穆吉塔巴這封信，是由他人在紀念伊斯蘭革命領袖、首任最高領袖何梅尼逝世周年紀念日宣讀。

美國總統川普3日表示，穆吉塔巴一直參與美伊協商並批准談判。川普還聲稱，未來可能與穆吉塔巴會面。

然而，美國今年2月發動空襲，前最高領袖、穆吉塔巴的父親哈米尼身亡以來，穆吉塔巴至今未公開露面。紐約時報4月報導，穆吉塔巴同樣在美伊空襲中受傷，接受3次手術，可能裝配義肢，並稱穆吉塔巴受傷勢影響，說話也有困難。