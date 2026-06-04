撐不到一天？以黎有條件停火剛達共識 黎巴嫩官媒：又遭以軍空襲

黎巴嫩官媒報導，以黎在華府會談並宣布同意實施「有條件停火」後，不過短短數小時，以色列又再度向黎巴嫩南部發動空襲。

法新社報導，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，黎南多處道路遭到無人機攻擊，其中已有至少一起襲擊事件造成人員傷亡。

以軍表示，今天清晨以色列北部曾響起防空警報，其中一起涉及「可疑空中目標」的事件已獲處置，另一起隨後已證實為誤報。

以黎昨天在美方斡旋下展開第4輪會談，據會後發表的聯合聲明，以黎雙方均同意停火，但條件是伊朗支持的真主黨（Hezbollah）必須「全面停火」，並同意設立「試點區」（pilot zones），由黎巴嫩正規部隊進駐管轄，全面驅逐真主黨等所有非國家武裝勢力。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir）今天嚴厲批評以黎協議是個「嚴重的錯誤」。