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敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

世界日報／ 編譯中心／綜合3日電
伊朗戰爭讓敘利亞成為各大航空公司爭相借道的空中捷徑；圖為一架半島航空公司（Jazeera Airways）的空中巴士A320neo客機，日前從大馬士革國際機場起飛。（路透）
伊朗戰爭讓敘利亞成為各大航空公司爭相借道的空中捷徑；圖為一架半島航空公司（Jazeera Airways）的空中巴士A320neo客機，日前從大馬士革國際機場起飛。（路透）

隨著美國伊朗衝突延燒，中東空域風險大幅升高，迫使航空公司調整航線。這場地緣政治危機意外讓過去被視為禁飛區的敘利亞領空成為替代航線；統計顯示，今年5月穿越敘利亞的過境航班數，與去年同期相比暴增約375%，為敘利亞新政府帶來可觀的意外之財。

根據敘利亞民航總局(GACA)數據，5月共有11801架次航班穿越敘利亞領空，較2月美伊戰爭爆發前的4267架次成長超過一倍，顯示區域衝突直接影響航空業的航線選擇。

敘利亞歷經14年內戰，前總統阿塞德(Bashar al-Assad)政權於2024年底遭推翻。新政府今年初調高過境費，目前不分機型統一每架次收取499美元(含430美元飛越費及69美元通訊費)。路透估算，單是5月的過境流量，就為敘利亞政府帶來約590萬美元收入。

分析指出，2月28日美以聯軍發動空襲引爆戰爭後，航空公司原本依賴的伊拉克及波斯灣空域於3月一度關閉。儘管空域於4月重新開放，Flightradar24 等數據顯示，從杜拜、杜哈等樞紐飛往歐洲的大批航班仍選擇穿越敘利亞。航空公司表示，此舉能縮短飛行時間，降低因衝突推升油價所帶來的燃油成本。

然而，敘利亞空域安全仍受國際關注。航空風險機構OPSGroup 指出，敘利亞目前僅能提供最基礎的「程序管制」服務，流量仍不到內戰前一半，且集中於波斯灣地區的航空公司。歐洲航空安全局(EASA)目前仍維持安全建議，呼籲航空公司避免飛越敘利亞。

對此，敘利亞民航局長霍薩里(Omar al-Hosari)抱持樂觀，認為航班增長反映航空公司重新將其視為可靠航線。他強調，當局已依國際民航組織(ICAO)標準優化交通模式，並加強了境內的導航與空管系統。

另外，國際民航機師協會聯合會(IFALPA)近日向黎巴嫩國家航空公司「中東航空」(MEA)提出投訴，指稱該公司要求機組人員在接近空襲地點的區域執飛，並處罰主動通報安全事件的飛行員。黎巴嫩民航局已對此展開安全稽核。

自今年2月美以聯軍與伊朗爆發戰爭以來，外國航空公司多避開中東空域。然而，擁有20架飛機的中東航空仍持續營運，維持黎巴嫩對外連結。隨著以色列多次在黎巴嫩最大機場附近進行空襲，IFALPA主席海伊(Ron Hay)致函中東航空大股東黎巴嫩央行警告，在衝突區域載客屬於「不可接受的風險」。

內部機師透露，黎巴嫩因經濟崩潰導致薪資銳減，飛行員高度依賴按次發放的執飛酬勞，形成冒險飛行的財務誘因。IFALPA指控，有飛行員通報失誤後被送去「培訓」並取消執飛酬勞變相懲罰；中東航空則反駁指控毫無根據，稱培訓符合監管。

以色列 伊朗 美國 敘利亞

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