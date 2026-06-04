衛星影像曝光！以色列在加薩悄建40軍事哨所 形成包圍網

儘管依據2025年10月簽署的停火協議，以色列應從加薩走廊全面撤軍，但卡達「半島電視台」開源部門的最新調查指出，最新衛星影像顯示以色列軍隊並未撤離，反而在加薩地帶悄悄建造了40個戒備森嚴的永久性軍事哨所，實質形成包圍網。另外，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)宣布，將撥款保護和發展與黎巴嫩接壤、受真主黨攻擊的北部社區。

這項分析截至2026年5月衛星數據的調查顯示，在這40個不同的軍事哨所中，有8個基地是在去年10月停火協議生效後完全「從零開始」興建，另有一處仍在庫存擴建中。這些新設基地策略性地分散於加薩各地，包括北部、中部、內扎里姆走廊以東以及南部城市汗尤尼斯。其中，以軍在汗尤尼斯東部公墓遺址上直接夷平墓地，並於2025年11月動工、今年5月完工一座配備部隊住房與作戰會議室的基地，成為空間占領的顯著例證。

除了新建基地，以軍正積極升級占加薩領土約60%的「黃線」緩衝與軍事區內之既有陣地。數據顯示，加薩城以東的一處軍事哨所，其面積在半年內擴大了約70%，內部結構進行大規模改造，並加強了防禦工事與挖掘深邃防禦壕溝。在用以切斷加薩南北交通的內扎里姆走廊周邊，以軍則設有三個獨立哨所扼守，維持對該飛地交通的控制。

這種軍事部署也反映在以色列領導層的公開發言中。以色列總理內唐亞胡在近日的會議中確認了永久占領加薩絕大部分地區的指示。內唐亞胡表示：「我們目前正在擠壓哈馬斯；我們現在控制了60%的領土。」並在回應民眾要求完全吞併的高喊時表示：「讓我們一步一步來。首先，70%。就從這個開始吧！」

巴勒斯坦政治分析家阿卜杜拉·阿克拉巴維(Abdullah Aqrabawi)指出，這40個軍事哨所透過土堤、戰壕與軍用道路網絡連接，從多個方向嚴密包圍巴勒斯坦人口中心，嚴重限制平民行動，此舉已直接違反由美國斡旋、基於川普總統21點和平計劃的停火協議。

根據加薩衛生部數據，自2023年戰爭爆發以來，以色列的襲擊已造成近73000名巴勒斯坦人死亡，逾17萬人受傷。儘管已簽署停火協議，但在正式生效後的七個月裡，加薩地區暴力事件並未停止，至今已造成至少929名巴勒斯坦人喪生、2811人受傷。

另據中央社引述路透報導，以色列總理內唐亞胡2日宣布，政府將撥款130億謝克爾(逾45億美元)，用於保護和發展與黎巴嫩接壤的北部社區。過去這些社區持續遭受獲真主黨（Hezbollah）猛烈砲火攻擊。

內唐亞胡辦公室將這項方案稱為「超級計畫」(mega-plan)，共有3項具體措施，包括在公車站、購物中心和公園等公共場所增設1800座防護掩體，並翻新約500座既有掩體，以抵禦來襲火箭與無人機。

此外，政府將向居住在黎巴嫩邊境9公里範圍內的居民提供補貼，用於在住宅內建造安全屋。第3項則是透過改善醫療、交通、教育、觀光基礎設施和就業機會，以吸引10萬新居民遷入。