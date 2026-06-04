快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭進入監察審查程序 60天用兵規則成焦點

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

五角大廈、國務院與美國國際開發總署（USAID）監察長辦公室今天宣布，已對美伊戰爭啟動聯合審查，並表示依法律規定，凡超過60天的海外軍事行動均須接受調查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項宣布具有重大意義，因為它顯示這些監督機構認為，從2月28日開戰起算，這項軍事行動在法律上已持續超過60天。

根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動。

川普政府對伊朗發起「史詩怒火行動」（OperationEpic Fury）前，並未尋求國會授權，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月表示，他認為，川普4月宣布停火時，這場戰爭的60天期限就已「重新起算」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，美國戰爭部監察長辦公室今天宣布，監察長莫林（Platte Moring）已被正式指定為主要負責人，他將領導聯合監督小組對這場衝突展開全面審查，並定期向國會提交報告。

監察長法（Inspector General Act）規定，當美國軍事行動超過60天時，必須指定一名聯邦主要監察官負責統籌監督工作。

莫林表示，相關單位將展開密切合作。

民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（TammyDuckworth）指出，川普政府對史詩怒火行動的目標與戰略說法「持續變動且相互矛盾」，因此獨立且全面的聯合監督「至關重要」。

民主黨人多次批評美國對伊朗的軍事行動，認為其缺乏正當性且不必要，並指該行動推升全球能源價格，且未設定明確戰略目標。

莫林預計將向國會提交季度報告，首份報告預計將在今年秋天公布。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

【專家之眼】眾院逼宮 川普戰爭已失民心

中東戰爭第96天》川普稱與伊朗談判進展順利 最新發展一次看

魯比歐堅稱伊朗戰爭已經結束 民主黨則批戰火未歇

相關新聞

衛星影像曝光！以色列在加薩悄建40軍事哨所 形成包圍網

儘管依據2025年10月簽署的停火協議，以色列應從加薩走廊全面撤軍，但卡達「半島電視台」開源部門的最新調查指出，最新衛星影像顯示以色列軍隊並未撤離，反而在加薩地帶悄悄建造了40個戒備森嚴的永久性軍事哨所，實質形成包圍網。另外，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)宣布，將撥款保護和發展與黎巴嫩接壤、受真主黨攻擊的北部社區。

敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

隨著美國與伊朗衝突延燒，中東空域風險大幅升高，迫使航空公司調整航線。這場地緣政治危機意外讓過去被視為禁飛區的敘利亞領空成為替代航線；統計顯示，今年5月穿越敘利亞的過境航班數，與去年同期相比暴增約375%，為敘利亞新政府帶來可觀的意外之財。

影／科威特機場遇襲恐怖瞬間曝光！火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

BBC報導，科威特國際機場3日凌晨遭伊朗無人機襲擊，造成1人死亡、63人受傷。這是自4月美伊停火以來，波灣國家首次通報伊朗攻擊造成死亡事件。科威特民航局監視器更捕捉到，機場遇襲第一時間內炸出巨大火球，瞬間吞沒航廈，內部多處竄出猛烈火勢和煙霧，場面十分駭人。

不能顯得比歐巴馬弱！CNN：伊朗要求達成共識就給錢 川普拒直接付款

美國有線電視網（CNN） 3日引述一名知情美方官員報導，由於美國總統川普渴望達成一項被視為優於前總統歐巴馬政府時期協議的新協議，美伊談判目前仍存在的關鍵癥結之一，就是資金補償問題。

像被雷擊中兩次！美F-15E飛官30天內兩度遭擊落 友軍和伊朗都打中他

美國空軍一架F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）戰機4月在伊朗上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。CBS新聞引述2名知情人士報導，駕駛這架戰機的飛行員，在戰爭初期也曾駕駛另一架遭科威特友軍誤擊擊落的F-15E戰機。

美伊交火升溫！WSJ曝川普盤算：美軍有人死才考慮全面開打

美國總統川普堅稱，儘管暴力衝突持續不斷，美國與伊朗已持續數周的空襲暫停措施仍然有效。不過，華爾街日報3日引述美方官員獨家披露，川普私下告訴幕僚，若德黑蘭造成美軍人員死亡，才會考慮終止停火協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。