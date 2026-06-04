美伊戰爭進入監察審查程序 60天用兵規則成焦點

五角大廈、國務院與美國國際開發總署（USAID）監察長辦公室今天宣布，已對美伊戰爭啟動聯合審查，並表示依法律規定，凡超過60天的海外軍事行動均須接受調查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項宣布具有重大意義，因為它顯示這些監督機構認為，從2月28日開戰起算，這項軍事行動在法律上已持續超過60天。

根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動。

川普政府對伊朗發起「史詩怒火行動」（OperationEpic Fury）前，並未尋求國會授權，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月表示，他認為，川普4月宣布停火時，這場戰爭的60天期限就已「重新起算」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，美國戰爭部監察長辦公室今天宣布，監察長莫林（Platte Moring）已被正式指定為主要負責人，他將領導聯合監督小組對這場衝突展開全面審查，並定期向國會提交報告。

監察長法（Inspector General Act）規定，當美國軍事行動超過60天時，必須指定一名聯邦主要監察官負責統籌監督工作。

莫林表示，相關單位將展開密切合作。

民主黨籍聯邦參議員達克沃斯（TammyDuckworth）指出，川普政府對史詩怒火行動的目標與戰略說法「持續變動且相互矛盾」，因此獨立且全面的聯合監督「至關重要」。

民主黨人多次批評美國對伊朗的軍事行動，認為其缺乏正當性且不必要，並指該行動推升全球能源價格，且未設定明確戰略目標。

莫林預計將向國會提交季度報告，首份報告預計將在今年秋天公布。