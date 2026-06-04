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影／科威特機場遇襲恐怖瞬間曝光！火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
科威特民航局監視器畫面，可見科威特機場遇襲後炸出一團巨大火球，並竄出大量濃煙。路透
科威特民航局監視器畫面，可見科威特機場遇襲後炸出一團巨大火球，並竄出大量濃煙。路透

BBC報導，科威特國際機場3日凌晨遭伊朗無人機襲擊，造成1人死亡、63人受傷。這是自4月美伊停火以來，波灣國家首次通報伊朗攻擊造成死亡事件。科威特民航局監視器更捕捉到，機場遇襲第一時間內炸出巨大火球，瞬間吞沒航廈，內部多處竄出猛烈火勢和煙霧，場面十分駭人。

科威特官員證實，這波攻擊造成1人死亡、另有63人受傷，其中多人傷勢嚴重，迫使機場暫停航班。科威特機場先前因伊朗攻擊關閉，1日才重新開放又遭重創。

科威特國防部發言人稱，這起攻擊是「犯罪侵略」。科威特外交部則表示，外交使團建築也受損，「既不接受，也不容忍」這些攻擊，警告保留回應伊朗攻勢的權利，並下令2名伊朗外交官在24小時內離境，並傳召伊朗代辦。

BBC指出，這次事件的罹難者證實為印度籍，印度外交部聲明譴責，並呼籲各方收手。

美伊開戰後，伊朗已多次攻擊巴林與科威特境內目標，這兩國均設有美軍基地。

路透公布科威特民航局監視器畫面，可見機場遇襲後炸出一團巨大火球，並竄出大量濃煙；內部冒出猛烈火勢，民眾驚慌奔跑、尋找掩護。

社群媒體也陸續流出現場影片。畫面顯示，第1航廈遇襲後濃煙瀰漫，屋頂被炸出大洞，地面出現裂痕，航廈內外、上下多處起火；另一段影片則可見航廈冒出大片黑煙，火勢與煙霧從建築內部竄出。

火勢撲滅後，現場滿地瓦礫，鋼筋裸露，屋頂破洞清楚可見；航廈內部設備也被燒得焦黑，顯示攻擊造成嚴重破壞。

根據科威特民航局監視器，機場遇襲後內部冒出猛烈火勢，民眾驚慌奔跑、尋找掩護。路透
根據科威特民航局監視器，機場遇襲後內部冒出猛烈火勢，民眾驚慌奔跑、尋找掩護。路透

科威特機場3日遭伊朗無人機襲擊，第1航廈內部多處起火（左圖），當局撲滅火勢後可清楚見到航廈被轟出大洞（右圖）。圖/擷自@MSAlmalik、@MansourB13021在X的影音
科威特機場3日遭伊朗無人機襲擊，第1航廈內部多處起火（左圖），當局撲滅火勢後可清楚見到航廈被轟出大洞（右圖）。圖/擷自@MSAlmalik、@MansourB13021在X的影音

機場 科威特 伊朗 以色列 美國

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