中東戰爭第96天》川普稱與伊朗談判進展順利 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第96天，美國總統川普表示，與伊朗的談判進展「非常順利」，可能在本週末取得成果。

以下是法新社等外電的中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

川普今天表示，他希望將黎巴嫩衝突的談判，與美國和伊朗之間的戰爭談判分開處理，「我希望把它們分開…因為它們確實是兩碼子事」。

此外，美國聯邦眾議院今天通過一項決議案，指示美軍撤出伊朗戰爭，這對今年2月發動這場衝突的總統川普而言，無疑是一次政治打擊。

這項決議案由聯邦眾議院外交事務委員會在野黨民主黨資深議員提出，最終以215票贊成、208票反對通過，很大程度上僅具象徵性，即使聯邦參議院通過，川普仍可動用否決權擋下此案。

眾院外交事務委員會民主黨人在社群平台X上發文說：「這代表美國人民向川普發出強烈且明確的訊息：該是時候結束他對伊朗極不受歡迎且非法的選擇性戰爭。」

這是自3個月前伊朗戰爭爆發以來，由共和黨掌控的眾議院首度通過提案，尋求迫使川普縮減對德黑蘭的軍事行動。

類似的決議案5月底已於參議院關鍵程序階段闖關成功，同樣由共和黨以微弱優勢掌控的參院，最快可能在本週表決通過。

儘管美伊雙方部隊持續交火，且和平談判鮮少出現實質進展，川普政府仍堅稱對伊朗的戰爭已經結束。

伊朗動向

在以色列持續對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）展開軍事行動之際，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天警告，對黎巴嫩首都貝魯特的任何攻擊，都將導致中東戰爭「全面重新爆發」。

阿拉奇還表示：「如果以色列攻擊貝魯特，我們的武裝部隊準備打擊以色列。」

他說，伊朗與美國之間的溝通管道依然暢通，但在推動結束中東戰爭的談判方面「沒有任何實質進展」。

油價股匯動態

美國與伊朗再次互相攻擊，澆熄市場對雙方近期達成和平協議的期待，歐洲主要股市今天收跌，美國股市在投資人獲利了結賣壓下，收盤自歷史高點回落，國際油價今天連續第3天上漲。

紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價上漲2.4%，收報每桶96.02美元。

倫敦北海布倫特原油8月交割價上漲1.9%，收在每桶97.81美元。

其他國家及組織

根據在華府舉行、由美國主導的會談後所發表的聯合聲明，以色列和黎巴嫩今天同意實施停火，但表示這需要獲伊朗撐腰的真主黨「全面停止」交火。

這兩個沒有正式外交關係的國家也同意建立「試點區」（pilot zones），在這些區域內，黎巴嫩武裝部隊「將取得該領土的專有控制權，排除所有非國家行為者」。

聲明補充說，雙方同意於「6月22日當週重新舉行關於政治和安全領域的更多會談，以期達成一項全面協議」。

根據聲明，停火的條件是與伊朗結盟的真主黨民兵全面停止交火，並將所有人員從利塔尼河以南地區（South Litani Sector）撤出。雙方上個月曾同意停火，但敵對行動仍在繼續。

科威特國際機場客運航廈今天遭到一架伊朗無人機攻擊，造成1名印度公民死亡、63人受傷。

科威特軍方譴責這波空襲是「伊朗犯罪侵略行為」，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則指控美軍鎖定一艘油輪和伊朗葛希姆島（Qeshm）的通訊塔攻擊，因而招致伊朗反擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責伊朗「玩火」。尼坦雅胡在美國媒體CNBC訪問中警告：「伊朗肯定知道（美國）總統（川普）說過必要的話將全面恢復軍事行動。」

科威特一度暫停空中交通並讓抵達班機改降其他地方，但之後恢復科威特航空公司（Kuwait Airways）航班。科威特國際機場在戰爭期間曾多次成為攻擊目標，本月1日才全面恢復運作。

科威特表示，在「伊朗惡劣的侵略行動」期間，他們共偵測到30枚彈道飛彈與無人機發射。

伊朗指稱科威特領土與領空被用於攻擊伊朗，但科威特否認。

巴林也表示遭到伊朗無人機夜襲，阿拉伯聯合大公國呼籲鄰國以「團結一致的波灣立場」對付伊朗。