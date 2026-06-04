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不能顯得比歐巴馬弱！CNN：伊朗要求達成共識就給錢 川普拒直接付款

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室舉行的行政命令簽署儀式上回答記者提問。歐新社
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室舉行的行政命令簽署儀式上回答記者提問。歐新社

美國有線電視網（CNN） 3日引述一名知情美方官員報導，由於美國總統川普渴望達成一項被視為優於前總統歐巴馬政府時期協議的新協議，美伊談判目前仍存在的關鍵癥結之一，就是資金補償問題。

這名官員表示，伊朗已向調停方傳達，希望雙方一旦就初步諒解備忘錄達成共識，就能立即獲得某種形式的財務補償，而非延後至未來某個時間點才發放。但川普政府官員擔心，若在如此早期階段就解凍資金，可能減輕美國在戰爭期間對伊朗施加的經濟壓力，進而削弱華府手中對德黑蘭的重要籌碼。

川普政府認為，維持這項對伊朗施壓的籌碼，對美國進入第二階段談判至關重要。另外，川普經常以「一托盤一托盤現金」（pallets of cash）批評前總統歐巴馬向伊朗提供財務補償的決定。他已明確告知團隊，希望任何協議都被視為遠比2015年達成的協議更加強硬，並避免任何可能被解讀為向伊朗送錢的做法。

歐巴馬政府2015年達成的協議曾為伊朗解凍17億美元資金，而伊朗在本輪談判中尋求的金額高達120億美元。知情人士透露，川普擔心外界將他簽署的協議與歐巴馬時期的協議相提並論，因此已告訴顧問，不會簽署任何由美國直接向伊朗提供資金的協議。

考量到伊朗不太可能接受毫無補償的協議，官員坦言，這個問題既涉及財務安排，也涉及對外訊息傳達。顧問團隊已研究多項方案，包括由卡達等第三國向伊朗提供資金，同時避免美國直接付款給伊朗政府。

另一項方案則是解凍伊朗資產，但僅限於人道用途，資金將支付給經核准的藥品、食品及農產品供應商，而非直接交付伊朗政府。

知情人士表示，顧問團隊也曾討論設立一項協助伊朗重建的投資基金，一旦雙方達成最終協議，就提供數十億美元資金協助重建。美國不會參與投資，主要資金將來自波斯灣國家。

不過，白宮堅持，在伊朗交出高濃縮鈾庫存之前，不會獲得任何財務紓困措施，並以「沒有鈾，就沒有錢」作為這項紅線的口號。

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