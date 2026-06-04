科威特機場遇襲1死63傷 以色列指責伊朗玩火
科威特國際機場客運航廈今天遭到1架伊朗無人機攻擊，造成1名印度公民死亡、63人受傷。與此同時，伊朗與美軍在波斯灣地區衝突升溫；以色列指責伊朗「玩火」。
法新社報導，科威特軍方譴責這波空襲是「伊朗犯罪侵略行為」，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則指控美軍鎖定一艘油輪和伊朗葛希姆島（Qeshm）的通訊塔攻擊，因而招致伊朗反擊。
這些攻擊是對美國和伊朗4月8日展開脆弱停火的嚴峻考驗之一。儘管這段期間有零星交火，整體仍大致維持停火。
印度外交部證實1名印度公民在機場遇襲事件中喪生，另有多人受傷。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責伊朗「玩火」。尼坦雅胡在美國媒體CNBC訪問中警告：「伊朗肯定知道（美國）總統（川普）說過必要的話將全面恢復軍事行動。」
科威特衛生部發言人表示，63名傷者接受治療，傷勢包括「頭部創傷、腦出血、截肢以及爆炸造成的傷害」。
科威特一度暫停空中交通並讓抵達班機改降其他地方，但之後恢復科威特航空公司（Kuwait Airways）航班。
科威特國際機場在戰爭期間曾多次成為攻擊目標，本月1日才全面恢復運作。
科威特表示，在「伊朗惡劣的侵略行動」期間，他們共偵測到30枚彈道飛彈與無人機發射。
伊朗指稱科威特領土與領空被用於攻擊伊朗，但科威特否認。
巴林也表示遭到伊朗無人機夜襲，阿拉伯聯合大公國呼籲鄰國以「團結一致的波灣立場」對付伊朗。
伊朗伊斯蘭革命衛隊未承認對上述民用機場發動攻擊，但指控科威特和巴林協助美國攻擊，並宣布鎖定另一處目標「科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al SalemAir Base），此處駐有直升機」。
伊朗與美國談判首席代表卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）警告，任何「侵略行動都將遭遇果斷、令人遺憾且對等的回應」。
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