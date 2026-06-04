快訊

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

中度磁暴今晚來襲影響21小時 導航、無線電通訊恐短暫中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

科威特機場遇襲1死63傷 以色列指責伊朗玩火

中央社／ 科威特市3日綜合外電報導

科威特國際機場客運航廈今天遭到1架伊朗無人機攻擊，造成1名印度公民死亡、63人受傷。與此同時，伊朗與美軍在波斯灣地區衝突升溫；以色列指責伊朗「玩火」。

法新社報導，科威特軍方譴責這波空襲是「伊朗犯罪侵略行為」，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則指控美軍鎖定一艘油輪和伊朗葛希姆島（Qeshm）的通訊塔攻擊，因而招致伊朗反擊。

這些攻擊是對美國和伊朗4月8日展開脆弱停火的嚴峻考驗之一。儘管這段期間有零星交火，整體仍大致維持停火。

印度外交部證實1名印度公民在機場遇襲事件中喪生，另有多人受傷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責伊朗「玩火」。尼坦雅胡在美國媒體CNBC訪問中警告：「伊朗肯定知道（美國）總統（川普）說過必要的話將全面恢復軍事行動。」

科威特衛生部發言人表示，63名傷者接受治療，傷勢包括「頭部創傷、腦出血、截肢以及爆炸造成的傷害」。

科威特一度暫停空中交通並讓抵達班機改降其他地方，但之後恢復科威特航空公司（Kuwait Airways）航班。

科威特國際機場在戰爭期間曾多次成為攻擊目標，本月1日才全面恢復運作。

科威特表示，在「伊朗惡劣的侵略行動」期間，他們共偵測到30枚彈道飛彈與無人機發射。

伊朗指稱科威特領土與領空被用於攻擊伊朗，但科威特否認。

巴林也表示遭到伊朗無人機夜襲，阿拉伯聯合大公國呼籲鄰國以「團結一致的波灣立場」對付伊朗。

伊朗伊斯蘭革命衛隊未承認對上述民用機場發動攻擊，但指控科威特和巴林協助美國攻擊，並宣布鎖定另一處目標「科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al SalemAir Base），此處駐有直升機」。

伊朗與美國談判首席代表卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）警告，任何「侵略行動都將遭遇果斷、令人遺憾且對等的回應」。

以色列 伊朗 科威特 美國

延伸閱讀

緊張升溫…伊朗空襲科威特機場 1死63傷

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

美伊停火後最嚴重交火！伊朗再襲科威特基地 美軍擊落多架無人機

科威特機場遭襲後美伊停火未破局？川普：在那裡停火就是較溫和交火

相關新聞

影／科威特機場遇襲恐怖瞬間曝光！火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

BBC報導，科威特國際機場3日凌晨遭伊朗無人機襲擊，造成1人死亡、63人受傷。這是自4月美伊停火以來，波灣國家首次通報伊朗攻擊造成死亡事件。科威特民航局監視器更捕捉到，機場遇襲第一時間內炸出巨大火球，瞬間吞沒航廈，內部多處竄出猛烈火勢和煙霧，場面十分駭人。

中東局勢又升溫！伊朗彈襲美軍駐科威特基地 中央司令部火速反擊

CNN報導，中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日表示，已發射至少10枚彈道飛彈攻擊美軍駐科威特基地，回應日前美軍襲擊伊朗格什姆島。美軍中央司令部稍早則證實，攔截多枚伊朗飛彈與無人機，並且針對格什姆島發動自衛打擊，回應伊朗軍方襲擊科威特、巴林等地。

不能顯得比歐巴馬弱！CNN：伊朗要求達成共識就給錢 川普拒直接付款

美國有線電視網（CNN） 3日引述一名知情美方官員報導，由於美國總統川普渴望達成一項被視為優於前總統歐巴馬政府時期協議的新協議，美伊談判目前仍存在的關鍵癥結之一，就是資金補償問題。

像被雷擊中兩次！美F-15E飛官30天內兩度遭擊落 友軍和伊朗都打中他

美國空軍一架F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）戰機4月在伊朗上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。CBS新聞引述2名知情人士報導，駕駛這架戰機的飛行員，在戰爭初期也曾駕駛另一架遭科威特友軍誤擊擊落的F-15E戰機。

美伊交火升溫！WSJ曝川普盤算：美軍有人死才考慮全面開打

美國總統川普堅稱，儘管暴力衝突持續不斷，美國與伊朗已持續數周的空襲暫停措施仍然有效。不過，華爾街日報3日引述美方官員獨家披露，川普私下告訴幕僚，若德黑蘭造成美軍人員死亡，才會考慮終止停火協議。

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

路透報導，由共和黨主導的美國眾議院3日以215票贊成對208票反對通過「戰爭權力決議案」，阻止川普政府繼續對伊朗作戰，儘管決議多半屬於象徵性質，但對美國總統川普仍是一項打擊，其中有4名共和黨人倒戈，反映共和黨內對美伊戰爭的憂慮升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。