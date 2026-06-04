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魯比歐堅稱伊朗戰爭已經結束 民主黨則批戰火未歇

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天堅持他的說法，表示美國與伊朗的戰爭已經結束，但民主黨議員批釀成傷亡的攻擊行動仍持續發生。

法新社報導，魯比歐在聯邦眾議院外交委員會表示：「我們已不再持續對伊朗境內發動打擊以削弱其軍事能力，因為『史詩怒火行動』（Epic Fury）已經結束。」他並強調，美國已經取得勝利。

自美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲以來，這場由華府命名為「史詩怒火行動」的聯合作戰已使整個中東地區陷入戰火。

伊朗則攻擊美國的中東盟邦作為反擊，並實質封鎖波斯灣石油與天然氣運輸的重要航道—荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

魯比歐表示：「我們對勝利的定義是摧毀伊朗國防工業基礎，大幅削減其飛彈發射器數量，以及顯著減少其無人機庫存…我們已達成所有這些目標，此外還摧毀了伊朗殘存的空軍力量，並徹底消滅其傳統海軍。」

不過，民主黨議員強烈反駁魯比歐的說法，認為衝突仍在持續升高。伊朗今天攻擊科威特機場，造成1人死亡、63人受傷，使戰事進一步加溫。

與科威特同樣駐有大量美軍的巴林，也在夜間遭到伊朗無人機襲擊。

加州民主黨籍聯邦眾議員潔卡珀絲（Sara Jacobs）對魯比歐說：「你可以更改軍事行動名稱，但無法改變荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態的事實，也無法改變所有美軍官兵仍身處危險之中的現實。」

魯比歐也向國會議員說明與伊朗談判的進展。他表示，伊朗高濃縮鈾庫存問題仍是協商核心，而德黑蘭至今尚未同意達成和平協議。

華府堅持任何和平協議若要生效，伊朗必須交出接近武器等級的濃縮鈾庫存、同意限制核活動，並重新開放荷莫茲海峽。

魯比歐向委員會表示：「我認為在雙方往返交換的一些文件中，這一點已明確說明，但截至今天上午，我們仍未獲得伊朗體系的最終核可。」

伊朗則表示，在就其核計畫展開實質談判前，必須先釋出120億美元遭凍結資產。

此外，伊朗也駁斥美國總統川普之前有關濃縮鈾庫存最終將被銷毀的說法。

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