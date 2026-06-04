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像被雷擊中兩次！美F-15E飛官30天內兩度遭擊落 友軍和伊朗都打中他

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美軍一架F-15E戰機2017年2月27日在加州死亡谷國家公園上空飛行。資料照片。美聯社
美軍一架F-15E戰機2017年2月27日在加州死亡谷國家公園上空飛行。資料照片。美聯社

美國空軍一架F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）戰機4月在伊朗上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。CBS新聞引述2名知情人士報導，駕駛這架戰機的飛行員，在戰爭初期也曾駕駛另一架遭科威特友軍誤擊擊落的F-15E戰機。

美伊戰爭爆發初期，3架F-15E打擊鷹式戰機在科威特上空遭友軍誤擊擊落，實際執行攻擊的是一架科威特戰鬥機。6名機組員當時均成功彈射逃生，其中就包括這名飛行員。僅30多天後，他在伊朗上空執行任務時，所駕駛的另一架F-15E戰機又遭伊朗地對空飛彈擊落，被迫再次彈射逃生。

同一名飛行員兩度遭擊落的經歷，最早由國安記者奈勒（Sean Naylor）在他的Substack電子報《The High Side》披露。美國國防部將相關問題轉交美國中央司令部（CENTCOM）回應，但中央司令部拒絕評論。

曾任1990至1991年波灣戰爭期間「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）空中戰役首席攻擊規劃師、現任米契爾航空研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）院長的退役美國空軍中將德普圖拉（David Deptula）表示：「這是一個極不尋常的巧合。」

德普圖拉接受CBS新聞電話訪問時表示，他想不出自越戰以來，是否還有飛行員曾在同一場戰役的不同事件中兩度遭擊落。他形容：「這就像被雷擊中兩次一樣。」

伊朗 科威特 戰爭 以色列 美國 空軍

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