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美伊交火升溫！WSJ曝川普盤算：美軍有人死才考慮全面開打

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5月27日在白宮內閣會議廳。路透
美國總統川普5月27日在白宮內閣會議廳。路透

美國總統川普堅稱，儘管暴力衝突持續不斷，美國與伊朗已持續數周的空襲暫停措施仍然有效。不過，華爾街日報3日引述美方官員獨家披露，川普私下告訴幕僚，若德黑蘭造成美軍人員死亡，才會考慮終止停火協議。

美國與伊朗本周爆發自4月初停火生效以來部分最激烈的交火，伊朗向區內美軍基地及科威特國際機場發射飛彈與無人機，造成1人死亡。不過，川普似乎無意重新點燃戰火，顯示他可能願意容忍較小規模衝突持續數周甚至數月，以避免中東爆發更大規模戰爭。

川普一再表示，即將簽署一項終戰協議，重新開放荷莫茲海峽、拆除伊朗核計畫，並消除該國的濃縮鈾庫存。不過，美國官員表示，反覆發生的攻擊已加大川普面臨的壓力，也令人質疑停火能否長期維持。

川普在紐約郵報3日刊出的專訪中表示，他不急於完成這項協議，並指出美國封鎖措施不太可能一路持續到9月7日勞動節，但仍存在這種可能性。與此同時，在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）計畫對黎巴嫩發動軍事攻勢、可能危及外交進展後，川普迅速介入，要求內唐亞胡取消相關行動。

川普3日在白宮表示，世界某些地區對停火有不同的理解方式。他說：「在那個地區，停火意味著以更溫和的方式交火。」並表示，目前局勢仍在掌控之中，與伊朗的和平談判也持續推進。「一個巴掌拍不響。我們在其他事情上重創了他們，所以他們作出了回應。」

由於伊朗內部決策體系複雜，每一輪提案與反提案往往都需要數天協商。川普本周坦言，這種反覆啟停的談判已讓他感到厭倦，而分析人士則認為，川普正受到日益惡化外交局勢的擠壓。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）中東問題資深研究員庫克（Steven Cook）表示，川普「的確看起來被困住了」，「伊朗人展現出願意承受痛苦，因此沒有屈服。這讓川普總統陷入不利處境。」

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