美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

路透報導，由共和黨主導的美國眾議院3日以215票贊成對208票反對通過「戰爭權力決議案」，阻止川普政府繼續對伊朗作戰，儘管決議多半屬於象徵性質，但對美國總統川普仍是一項打擊，其中有4名共和黨人倒戈，反映共和黨內對美伊戰爭的憂慮升高。

除此之外，CNN報導，美國監察長3日宣布，就「史詩怒火行動」對五角大廈、國務院及美國國際開發總署啟動聯合審查。

路透指出，眾議院表決主要是象徵性質。決議若要真正生效，仍須經參議院通過；即使送交白宮後遭川普否決，參眾兩院也必須各自取得2/3多數票，才能推翻否決。

這場戰爭已進入第4個月，仍看不到結束跡象，而先前3次戰爭權力決議雖然都未能在眾議院過關，但反對聲浪正逐漸縮小。參議院5月也曾在共和黨人倒戈下通過「戰爭權力決議案」的程序性表決，此前已有7項類似提案未能闖關成功。

國防部、國務院及美國國際開發總署這三個機構的各自監察長3日發表新聞稿稱，將對美伊戰爭啟動聯合審查。這項宣布具有重大意義，因為它顯示這些監督機關認為，從2月28日開戰起算，這場戰爭在法律上已持續超過60天。

根據「戰爭權力法」（War Powers Act），若未獲國會批准，總統不得讓美軍在主動敵對行動中持續作戰超過60天。

川普政府發動史詩怒火行動前未曾尋求國會批准，防長赫塞斯5月表示，他的理解是，美國總統川普4月宣布停火時，這場戰爭的60天期限已「重新起算」。