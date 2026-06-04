快訊

台南玉井為何最近總是全台最熱？ 1張圖看懂3大關鍵原因

法網／扳倒4屆冠軍！僅存台將希望梁恩碩勇闖女雙4強

涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室。美聯社

路透報導，由共和黨主導的美國眾議院3日以215票贊成對208票反對通過「戰爭權力決議案」，阻止川普政府繼續對伊朗作戰，儘管決議多半屬於象徵性質，但對美國總統川普仍是一項打擊，其中有4名共和黨人倒戈，反映共和黨內對美伊戰爭的憂慮升高。

除此之外，CNN報導，美國監察長3日宣布，就「史詩怒火行動」對五角大廈、國務院及美國國際開發總署啟動聯合審查。

路透指出，眾議院表決主要是象徵性質。決議若要真正生效，仍須經參議院通過；即使送交白宮後遭川普否決，參眾兩院也必須各自取得2/3多數票，才能推翻否決。

這場戰爭已進入第4個月，仍看不到結束跡象，而先前3次戰爭權力決議雖然都未能在眾議院過關，但反對聲浪正逐漸縮小。參議院5月也曾在共和黨人倒戈下通過「戰爭權力決議案」的程序性表決，此前已有7項類似提案未能闖關成功。

國防部、國務院及美國國際開發總署這三個機構的各自監察長3日發表新聞稿稱，將對美伊戰爭啟動聯合審查。這項宣布具有重大意義，因為它顯示這些監督機關認為，從2月28日開戰起算，這場戰爭在法律上已持續超過60天。

根據「戰爭權力法」（War Powers Act），若未獲國會批准，總統不得讓美軍在主動敵對行動中持續作戰超過60天。

川普政府發動史詩怒火行動前未曾尋求國會批准，防長赫塞斯5月表示，他的理解是，美國總統川普4月宣布停火時，這場戰爭的60天期限已「重新起算」。

伊朗 川普 國防部 以色列 美國 眾議院

延伸閱讀

川普遭黨內反撲…美眾院215比208通過決議 對伊用兵須先獲授權

要求結束美伊衝突 美眾院通過限制戰爭權力議案

川普指美伊持續談判 伊朗據稱正在檢視停戰協議提案

中東戰爭第93天／川普回傳新條款伊拒埋單 最新發展一次看

相關新聞

中東局勢又升溫！伊朗彈襲美軍駐科威特基地 中央司令部火速反擊

CNN報導，中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日表示，已發射至少10枚彈道飛彈攻擊美軍駐科威特基地，回應日前美軍襲擊伊朗格什姆島。美軍中央司令部稍早則證實，攔截多枚伊朗飛彈與無人機，並且針對格什姆島發動自衛打擊，回應伊朗軍方襲擊科威特、巴林等地。

科威特機場遭襲後美伊停火未破局？川普：在那裡停火就是較溫和交火

美軍與伊朗3日互射飛彈，科威特國際機場第一航廈數小時後遭伊朗無人機與飛彈擊中，使中東緊張情勢再度升高。美國總統川普表示，美國與伊朗的停火協議仍然有效，並暗示未來幾天仍可能舉行談判。不過，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，相關談判「沒有取得任何實質進展」。

美國斡旋成功！以色列黎巴嫩同意停火 聯合聲明點名真主黨是關鍵

美國、黎巴嫩與以色列3日發布聯合聲明指出，美方於2日及3日召集以色列與黎巴嫩代表，舉行第四次高層三方會議。在美國主導的談判下，以色列與黎巴嫩同意實施停火，前提是真主黨（Hizbollah）完全停止開火，並撤離南利塔尼地區（South Litani Sector）的所有武裝成員。

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

路透報導，由共和黨主導的美國眾議院3日以215票贊成對208票反對通過「戰爭權力決議案」，阻止川普政府繼續對伊朗作戰，儘管決議多半屬於象徵性質，但對美國總統川普仍是一項打擊，其中有4名共和黨人倒戈，反映共和黨內對美伊戰爭的憂慮升高。

要求結束美伊衝突 美眾院通過限制戰爭權力議案

美伊衝突至今尚未達成和平協議，美國聯邦眾議院3日通過一項共同決議案，限制美國總統川普的戰爭權力，要求川普政府結束美軍在伊朗的軍事行動。

緊張升溫…伊朗空襲科威特機場 1死63傷

路透報導，科威特三日表示，伊朗無人機與飛彈擊中科威特國際機場第一航廈，造成一人死亡、六十三人受傷，機場建築嚴重受損，班機全面暫停起降。這起攻擊發生前數小時，美軍與伊朗互射飛彈，使中東緊張情勢再度升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。