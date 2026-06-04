科威特機場遭襲後美伊停火未破局？川普：在那裡停火就是較溫和交火

美軍與伊朗3日互射飛彈，科威特國際機場第一航廈數小時後遭伊朗無人機與飛彈擊中，使中東緊張情勢再度升高。美國總統川普表示，美國與伊朗的停火協議仍然有效，並暗示未來幾天仍可能舉行談判。不過，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，相關談判「沒有取得任何實質進展」。

福斯新聞與法新社報導，科威特外交部數小時前表示，伊朗無人機襲擊造成1人死亡、至少63人受傷。同時，官員表示，隨著緊張局勢升高，美國襲擊了伊朗格什姆島（Qeshm Island）。但川普在白宮表示，世界某些地區對停火有不同的理解方式。他說：「在那個地區，停火意味著以更溫和的方式交火。」

他還補充指出：「凡事都有原因，我們前一天晚上以及昨晚都重擊了他們。」

川普表示，伊朗可能是在受到「輕微挑釁」後採取行動，他指的是美軍在5月下旬停火期間的所謂「自衛打擊」。他說：「有些人會認為，我們出於其他原因採取了強硬行動，因此讓他們感受挑釁，所以做出了回應。」

他也對談判展現樂觀態度，表示可能在「本周末」取得成果。他說：「我聽說談判本身實際上進展得非常順利，可能會發生……就在這個周末。」

此外，儘管德黑蘭堅稱以色列與伊朗支持的真主黨之間的黎巴嫩衝突談判，與美伊談判彼此相關，但川普表示，希望兩者分開處理。他說：「我希望分開，我希望有一個單獨的安排，因為本來就是兩回事。」

不過，阿拉奇的說法與川普的樂觀態度形成對比。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述阿拉奇接受黎巴嫩《廣場電視台》（Al Mayadeen TV）訪問時表示，伊朗與美國的溝通管道仍然暢通，但警告以色列若在打擊真主黨行動中攻擊黎巴嫩首都貝魯特，將引發衝突「全面重啟」。

阿拉奇說：「與美國人的溝通並未中斷，雙方也針對停止對貝魯特攻擊的必要性交換過訊息，但談判進程沒有取得任何實質進展。」他並指出：「任何對貝魯特的攻擊都將帶來嚴重後果，並導致戰爭全面重啟。我們的武裝部隊已準備好在以色列攻擊貝魯特時對其發動打擊。」