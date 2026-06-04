伊朗外長：以色列若攻擊貝魯特 中東戰火恐全面重燃

6月2日，美軍打擊了一艘正試圖駛向阿拉伯灣某伊朗港口的空載油輪。美方稱該油輪試圖突破其封鎖，前往伊朗哈爾克島裝載石油。該事件引發了雙方的一系列相互打擊。伊朗向試圖穿過波斯灣的民用船只發射了攻擊無人機，並向位於巴林的美國海軍第五艦隊基地發射了彈道導彈，隨後又出動無人機擊中科威特機場，導致一人死亡、空中交通暫停。美方稱擊落了三架伊朗無人機，並對葛希姆島（Qeshm Island）上的伊朗軍事地面控制站進行了自衛打擊。美軍方面還表示，兩枚原本瞄准科威特的伊朗導彈未能抵達目標區域，或在飛行途中解體；此外，數枚彈道導彈也未能擊中該地區內的預定目標。

2026-06-03 22:40