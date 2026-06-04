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伊朗外長：以色列若攻擊貝魯特 中東戰火恐全面重燃

中央社／ 德黑蘭3日綜合外電報導

以色列持續對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）展開軍事行動之際，伊朗外長阿拉奇今天警告，對黎巴嫩首都貝魯特的任何攻擊，都將導致中東戰爭「全面重新爆發」。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴黎巴嫩馬雅丁電視台（AlMayadeen TV）：「對貝魯特的任何攻擊都將引發嚴重後果，導致戰爭全面重新爆發。」

阿拉奇也示警：「如果以色列攻擊貝魯特，我們的武裝部隊準備打擊以色列。」

他還表示，伊朗與美國之間的溝通管道依然暢通，但在推動結束中東戰爭的談判方面「沒有任何實質進展」。

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