魯比歐：荷莫茲海峽遭大範圍布雷

美國國務卿魯比歐二日表示，伊朗在荷莫茲海峽「大範圍」布設水雷，顯示這條戰略水道面臨的威脅比外界先前所知更嚴重。

魯比歐在參議院外交委員會作證時指出，伊朗不僅向商業船隻開火，也在國際水域荷莫茲海峽大範圍布雷。這是他自二月廿八日美國與以色列對伊朗開戰以來首次出席國會聽證。

他表示，若伊朗希望與美國達成協議，必須承諾不向通過海峽的船舶收取通行費、不攻擊商船，並協助清除已布設的水雷。

美國總統川普三月曾對伊朗是否在海峽布雷表示懷疑，但四月廿三日下令美國海軍「直接擊沉」任何布雷船隻，並加速進行掃雷作業。儘管如此，一個多月過去，伊朗水雷仍嚴重阻礙大型商業航運恢復。

標普全球市場情報中東國家風險主管甘迺迪表示，目前仍不清楚荷莫茲海峽水雷的數量與位置，在完成可靠的掃雷作業前，航運流量難以恢復戰前水準。

根據白宮官員說法，美軍已摧毀大量水雷及超過四十艘布雷船，強調目前的干擾是短期現象。

英國海軍水雷與威脅探測小組指揮官布里頓曾警告，伊朗在荷莫茲海峽可能埋有數量龐大且型式各異的水雷，包括火箭推進型、沉底水雷及繫留水雷。